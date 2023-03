Dan Negru spune ce nu a spus nimeni în scandalul casieriilor: Subiectul e cât câștigă, nu roboții!

Dan Negru revine cu o nouă postare pe tema scandalului Auchan. Acesta spune că adevărata dramă e de fapt cât câștigă un casier de la Auchan sau orice alt supermarket și nu desființarea acestor posturi. Negru spune că salariile au fost mereu extrem de mici în România, iar în prezent lucrurile stau fix la fel. Ieri, un fost casier spune exact același lucru, că salariile sunt mici și meseria una grea.

Iată ce spune Dan Negru despre întregul scandal

"Vreo 3000 de lei căștigă un casier la supermarket. Ăsta e subiectul, nu roboții. Roboții sunt pista falsă, fenta după care m-am dus și eu!

N-am văzut casieri care să-și ceară drepturile in stradă, să pună presiune pe patronii care au profituri comparabile cu orice altă țară europeană dar le oferă salarii la jumate. Bugetari am văzut ! Cu statul român ne permitem orice. Să-l hulim, să-l umilim, să ieșim in stradă împotriva lui. Cu patronii suntem mielușei. Am fost mereu așa.

In perioada interbelică, in anii '30, in Anglia venitul național pe cap de locuitor era 378 dolari, in Germania era 338 dolari. La noi era 76 de dolari. Noi suntem roboții cu capul plecat pentru că ceea ce permiți o dată va continua și altă dată !", scrie Dan Negru pe Facebook.