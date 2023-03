Un fost casier aruncă în aer scandalul Auchan: E o meserie groaznică! Nu s-au pierdut locuri de muncă

Un fost casier intră tare în isteria națională generată de desființarea caselor cu casieri de la Auchan. Omul spune că meseria de casier e una groaznică, unde întâlnești clienți nepoliticoși și unde stai ore în șir pe un scaun. Pshihologul Gabriel Diaconu spunea că cei care s-au isterizat din scandal au probabil nevoie de mai mult sex.

”Dupa cum bine stiti, in ultima vreme, datorita aparitiei caselor de marcat self-scane in Auchan, au izbucnit reactii negative ale românilor asupra retailer-ului Auchan, chiar si George Simion si Marian Godina au avut reactii negative la acest lucru. Eu tin sa contrazic toate recatiile negative si va spun si de ce.

Eu am lucrat 3 luni de zile la Kaufland, in 2019, lucram atat la casa de marcat, cat si pe raion. Viata de casier e groaznica. Pe langa faptul ca stai ore bune nemiscat in fața casei de marcat, facand acelasi lucru încontinuu, mai dai si de tot felul de oameni, unii mai cu chef de cearta, altii cu intrebari stupide, altii care stau o ora sa scoata banii din portofel si altii oameni care te injura ca de ce asteapta mult la coadă. Și stresul care apare in momentul in care te pierzi la numarat banii si nu stii sa dai restul de bani.

Casele self-scan sunt bine venite fix din cauza ca faptului ca tu ca si casier nu mai ai de a face cu aspectele descrise mai sus. Clientii isi scaneaza singuri produsele, iar „fostii” casieri stau tot timpul langa casele self-scan pentru a a ajuta clientii nepricepuți. Alti fosti casieri sunt repartizati tot in magazin, dar pe alte functii. Deci ipoteza ca au fost dati oameni nevinovati afara, pica din start. Din contra, angajatii au scapat de stresul functiei de casier. Deci, ideea caselor de marcat self-scan este o idee buna si sper sa fie implementata si alte magazine”, a scris fostul casier pe reddit.