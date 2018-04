Dan Petrescu: 'Ciupiţi cum am fost în tot play-off-ul am fost şi astăzi'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminică seară, după remiza cu FCSB, scor 1-1, că îşi felicită jucătorii pentru prestaţie şi că l-au deranjat unele situaţii legate de arbitraj, însă a adăugat că centralul Istvan Kovacs nu este de vină la golul gazdelor.

"Au fost multe lucruri care m-au deranjat, dar arbitrul n-a avut nicio vină la golul lor. Aşa, ciupiţi cum am fost în tot play-off-ul am fost şi astăzi", a spus Petrescu la Digi Sport. "Am jucat împotriva echipei care pe teren propriu nu pierde, ştiam că e foarte bună pe atac, ştiam că sunt favoriţi la câştigarea campionatului după ultimele rezultate... Prima repriză a fost un 0-0 fără prea multe ocazii. În repriza a doua am avut 2-3 situaţii să închidem meciul. Golul lor a venit la singurul şut pe poartă pe care l-a avut FCSB. Îi felicit pe băieţi, dar din păcate sunt foarte trişti în cabină. Am arătat că avem spirit, avem caracter, avem organizare, din păcate de patru ori am condus FCSB şi am terminat 1-1, cred că nu s-a mai întâmplat aşa ceva. N-am ce să reproşez la nimeni nimic, până cum a fost un an extraordinar făcut de băieţi", a mai afirmat el.

Petrescu este de părere că FCSB are un meci foarte uşor în etapa următoare, cu CSM Poli Iaşi, spre deosebire de CFR Cluj, care va întâlni CSU Craiova. "Meciul următor îl avem mult mai greu decât Steaua, Steaua cred că se plimbă pe acolo. Noi sperăm să batem Craiova. Cel mai important să facem nouă puncte, dacă nu facem nouă puncte nu avem nicio şansă. Şansele sunt 70 la sută Steaua, 30 la sută noi, cum am apus înaintea meciului".

Tehnicianul speră să îi poată mobiliza pe jucători după remiza de pe Arena Naţională. "Din păcate de patru ori dacă eşti egalat de la 1-0 nu ai cum să emiţi pretenţii mai mari".

Mijlocaşul Mihai Pintilii a declarat, duminică seară, că jucătorii echipei FCSB au sperat până în ultimul moment la egalare în partida cu CFR Cluj, subliniind că după ce au primit gol, elevii lui Nicolae Dică au început să joace fotbal.

"De acum vom lua fiecare meci în parte, vom juca la victorie şi vom vedea ce va fi. Am sperat în egalare, după ce am primit golul am început să jucăm şi noi fotbal. Nu mă aşteptam să fie atâta lume, le mulţumim fanilor. A fost o presiune foarte mare, de asta a fost foarte greu şi nu prea ne-a ieşit jocul pe care îl facem noi", a declarat Pintilii la Digisport.

Fundaşul Bogdan Planici s-a declarat bucuros, duminică, pentru că a reuşit să marcheze primul său gol la FCSB, mai ales că acesta a venit în cel mai important meci al sezonului, cu CFR Cluj.

"În sfârşit am marcat, credeam că mi s-au făcut vrăji, dar am reuşit să marchez la cel mai important meci al sezonului. Meciul a fost foarte greu, presiunea a fost de ambele părţi. Stadionul a fost plin, cred că au fost mai mulţi fani decât cu Lazio, sperăm să câştigăm titlul şi să îl dedicăm lor. Nu s-a terminat nimic, mai avem meciuri grele, dar cred că le putem câştiga", a declarat Planici la Digisport.

Fundaşul Mario Camora a declarat, duminică seară, că echipa CFR Cluj a venit la Bucureşti pentru a câştiga meciul cu FCSB şi a reveni pe primul loc în Liga I, subliniind că este foarte dureros să fii egalat în finalul unei partide.

"E foarte dureros să fii egalat în final. Echipa a făcut un meci foarte bun. Titlul se joacă, mai sunt trei meciuri, trebuie să avem încredere. Am fi meritat cele trei puncte. Nicio echipă nu este avantajată pe acest final de campionat. Păcat că am avut ghinion, am venit să plecăm din Bucureşti pe primul loc, dar nu s-a putut. Kovacs a arbitrat foarte bine. Trebuie să ţinem capul sus, să avem puţin de noroc, o să dăm totul pe teren şi la final vom vedea ce va fi", a declarat Camora la Digisport.

Formaţia FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată, duminică, pe Arena Naţională, în compania echipei CFR Cluj, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I, reuşind să egaleze datorită unui gol marcat în minutul 90+1. Echipa lui Nicolae Dică se menţine pe primul loc în clasament, având 43 de puncte, iar clujenii sunt în continuare pe 2, cu 41 de puncte.

Golurile au fost înscrise de Planic '90+1 pentru FCSB şi Djokovic '76 pentru CFR Cluj.