Dan Petrescu, eterna victimă: Pentru mine e o surpriză că ne-am calificat, ei erau favoriţi

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat surprins că a eliminat Djugarden, campioana Suediei, din Liga Europa şi spune că şi meciul următor, cu echipa finlandeză KuPS Kuopio, este foarte greu, deşi nu a văzut-o şi deşi admite că ardelenii sunt favoriţi.

"Pentru mine e o surpriză că ne-am calificat, ei erau favoriţi, în opinia mea. Au câştigat doi ani campionatul în Suedia, plus că terenul sintetic este foarte bun pentru ei, în acelaşi timp nu eram sigur de Ciprian Deac, ce o să facă el astăzi, pentru că a stat prea mult. Nu înţeleg de ce au băgat cele două vârfuri doar pe final. Au jucat mult mai defensiv decât mă aşteptam. Dar e o echipă foarte puternică acasă. Dacă se juca la noi, eram noi favoriţi, asta e clar. Băieţii s-au mobilizat extraordinar la acest meci, pentru că ştiau că e un meci important pentru ei şi pentru club, dar după meci s-au bucurat puţin. Le-am spus că nu e timpul să săbătorim nimic, pentru că joi avem iar un meci foarte greu, cu campioana Finlandei. Sincer să fiu, nu-i cunosc deloc, am văzut că între titularii care au început astăzi erau doar doi jucători din Finlanda, în rest erau brazilieni, portughezi, Nigeria, Camerun şi alte naţionalităţi şi nu pot să-mi dau seama, dar când joci acasă în cupele europene trebuie să fii favorit. O să fim favoriţi clar la meciul ăsta, dar aţi văzut, când eşti favorit poţi să pierzi şi când nu eşti, câştigi. Îi voi studia foaret bine şi voi pregăti meciul cum am făcut-o astăzi, cu cei din Suedia. Am făcut schimbările târziu pentru că era 1-0 pentru noi şi nu ştiam cine să intre repede şi să se adapteze la teren (n.r. - unul artificial). Ăsta a fost singurul motiv. Nu ştiu cum pare terenul la televizor, dar pe viu e altfel. E total diferit pe sintetic. Mi-era frică să nu intre un jucător care să facă vreo greşeală şi mi-ar fi părut rău să ne egaleze şi să mergem în prelungiri. Omrani a fost şi accidentat, nu a jucat de mult timp şi a luat şi puţine kile, dar eu l-am văzut foarte motivat zilele astea şi de aceea l-am băgat. Intervenţia lui Bălgrădean a fost cât o calificare. (n.r. - despre bara lui Rondon) Prefer să dea zece metri peste poartă decât bară, de obicei după bară urmează golul adversarilor. Sau dacă ratezi un penalti dă adversarul gol, aşa mi s-a întâmplat toată cariera, dar am avut şansă. Cred că suntem prima echipă din România care batem o echipă din Suedia din fază fixă, pentru că Vinicius este fantastic şi Ciprian a bătut foarte bine. De când a venit la CFR, Vincius dă mai multe goluri ca înainte. Contează că lucrez mai mult ca alţii aceste faze", a declarat Petrescu, la DigiSport.

Tehnicianul clujenilor se declară nemulţumit de programarea meciului cu Chindia Târgovişte, din etapa a V-a a Ligii I, duminică, şi spune că va folosi altă echipă în acea partidă.

"Normal că va fi un recul. Ce e acum? Joi. Ajungem vineri dimineaţă, la 03.00 sau la 04.00 şi duminică trebuie să jucăm. Noi nu trebuia să jucăm duminică, în niciun caz. Eu am cerut să jucăm luni, dar nu înţeleg de ce jucăm duminică. Cum să joace băieţii ăştia care au jucat 90 de minute pe sintetic. Normal, voi schimba toată echipa, va fi o echipă nouă. Cei care au jucat astăzi nu o să joace (n.r. - cu Chindia). Aş fi vrut să am o zi în plus pentru meciul cu Chindia, poate mai foloseam 2-3 jucători de azi", a precizat el.

Campioana României, CFR Cluj, s-a calificat, joi, în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa suedeză Djurgarden, în turul trei preliminar.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Vinicius, în minutul 55.

În play-off, CFR Cluj va întâlni, pe teren propriu, echipa finlandeză KuPS Kuopio, care s-a calificat, după ce a trecut în turul trei preliminar de echipa din Lituania Suduva, scor 2-0. Meciul are loc joia viitoare.