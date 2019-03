Dan Petrescu - Mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă să joc în cupele europene

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că şi-a dorti foarte mult să revină la CFR Cluj pentru a participa în cupele europene potrivit news.ro.

“Am avut clauză în China să plec când vreau. Când cei de la CFR au insistat, eu eram în Dubai în vacanţă cu familia, când cei din conducere au venit după mine fără să ştiu, n-a mai contat latura financiară, m-am gândit că trebuie să merg unde usnt dorit cu adevărat. Asta nu înseamnă că în China nu eram dorit. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă să joc în cupele europene, pentru că asta mi-a lipsit cu CFR, după ce am luat campionatul când am plecat am suferit puţin că n-am putut să joc în cupele europene. Mi-e dor să joc în cupele europene. Cei din China m-au rugat foarte mult să las acolo antrenorii secunzi până îşi găsesc alţii. Am înţeles că vor pune un antrenor din Croaţia şi acel antrenor va veni sigur cu staful lui”, a spus Petrescu.

Dan Petrescu a menţionat că un conducător de club nu îi poate impune decizii legate de latura fotbalistică. “Tot ce este legat de fotbal, tot ce se întâmplă, deciziile le iau eu, pentru că eu răspund de rezultate. Dacă vreun conducător de la un club vreodată îmi spune să fac ceva, eu îi spun foarte simplu: Răspunzi tu de meci? Răspunde. Du-te la presă şi spune că tu răspunzi. Dacă eu răspund de rezultat, eu trebuie să iau toate deciziile de latură fotbalistică, de la transferuri, echipa de start, program, căpitan, pentru că eu vin în faţa voastră şi răspund dacă rezultatele sunt bune sau nu sunt bune”.