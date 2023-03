Dan Petrescu, reacție șocantă:` La câtă m**** primesc, atât îmi permit și eu. Unde e respectul pentru o legendă? E zero!`/Video

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a avut un discurs vehement la finalul partidei câștigate cu 4-0 împotriva lui ”U” Cluj.

La finalul partidei, tehnicianul lui CFR, a arătat 4 degete spre fanii echipei sale, aluzie la scorul înregistrat pe tabelă. Întrebat despre gestul său de la finalul partidei, Dan Petrescu a răbufnit și a pus tunurile pe fanii echipelor adverse.

„Eu zic că fanii lui CFR au fost foarte buni, mi-a plăcut foarte mult de ei azi. Aș vrea să fie așa mereu, eu azi i-am auzit doar pe cei de la CFR Cluj. Gestul meu? La cât sunt de înjurat pot să fac și eu ceva, la câte m*** primesc, măcar patru degete să arăt și eu. Atât îmi permit și eu, dacă zic ceva sunt certat, primesc m*** peste tot!

L-am întrebat pe al patrulea arbitru: «Băi, dar xenofobie, rasism, nu mai e nimic aici?». Mă înjură toți peste tot. Măcar patru, am arătat măcar patru degete, fanilor mei, să înțeleagă și ei, măcar atât. Am refulat și eu puțin la cât de înjurat sunt la mine acasă, aici. Să fiu înjurat așa, vi se pare normal?

Așa trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură. Și Cristina Neagu s-a plâns, eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce ar fi fost? Pe mine mă înjură tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, câți s-au luat de ea. Normal ar trebui să întrerupă și să oprească meciul! Ce, eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă ca jucător și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa?

Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero! În România e zero! Asta este realitatea, dacă vă place sau nu, vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul, dar nu ai mei, vorbesc de ăia de unde erau, nu galeria lui CFR.

Mie îmi place să se joace pe teren, dar măcar să dea avertizare. Ce am făcut eu pentru România ei nu au făcut, restul e istorie, e vrăjeală. Am zis să se oprească puțin meciul și să se reia apoi, doar să îi avertizeze, să tacă. Eu ce să fac acum? Am și eu un răspuns de dat”, a spus Dan Petrescu la finalul partidei cu ”U” Cluj.