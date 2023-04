Dan Petrescu vrea să câștige Cupa României: CFR va juca cu FC Argeș în sferturi

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că este îngrijorat înaintea meciului cu FC Argeş, din Cupa României, deoarece are probleme mari de lot şi pentru formaţia sa urmează o confruntare importantă în Superligă, cu FCSB.

“Mi-aş dori din tot sufletul să câştig şi eu acest trofeu, mai ales că la CFR am câştigat doar campionatul, fără să câştig Cupa sau Supercupa. Când e un trofeu trebuie să joci mereu sută la sută. Noi am avut mereu prioritate campionatul, chiar dacă în Cupă niciodată nuu am tratat-o să zici: Nu mă interesează. Mi-aş dori să trec de Argeş, şi apoi vorbim. Meciul acesta este mai greu decât cel cu FCSB, din punct de vedere al antrenorului. Jucătorii la meciul cu FCSB nu au nevoie de prea multă motivaţie.

Sunt mari probleme de lot. Meciul ăsta vine... Mai rău de atât nu se putea. Sunt îngrijorat. Nu poţi să bagi toţi jucătorii joi, pe ninsoare, şi duminică, peste două zile, să joci cu FCSB un meci foarte important. Cei care au jucat mai puţin trebuie să demonstreze şi ei că merită să fie aici, la CFR. Unii jucători care nu au jucat deloc o să joace mâine. Boateng e accidentat, Camora e accidentat, Bordeianu e suuspendat, Deac e accidentat... Ei nu pot să joace nici măcar cu FCSB. Nu am ajuns în sferturi să jucăm aşa, să treacă timpul. Orice meci e important, dacă ieşim din Cupă rămâne campionatul. Trebuie să tratăm acest meci ca pe o finală”, a spus Petrescu.

Echipa CFR Cluj va întâlni formaţia FC Argeş, joi, de la ora 21.00, în sferturile de finală ale Cupei României. În Superligă, clujenii vor juca împotriva FCSB, duminică, pe teren propriu, de la ora 21.00.