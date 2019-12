Dan Tudorache spune că licitația pentru 9 patinoare nu e a Primăriei Sector 1. Anunțul, retras

Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache spune că licitația pentru construirea a 9 patinoare în valoare totală de peste 280 milioane de lei nu îi aparține, anunțul fiind retras. Compania de Investiții din subordinea primăriei care a demarat anunțul va da socoteală, Tudorache acuzând un „act de sabotaj”, informează Mediafax.

Primăria Sectorului 1 din Capitală, prin Compania de Investiții locală, voia să investească peste 280 de milioane de lei pentru construirea a 9 patinoare, potrivit anunțului lansat pe site-ul de licitații publice. Cele nouă patinoare ar fi urmat să fie amenajate în parcurile Bazilescu și Kiseleff precum și în spatele primăriei.

Într-un comunicat de presă al Primăriei Sector 1 se arată că la puțin timp după apariția anunțului pe platforma online de licitații publice (SICAP) anunțul a fost retras. Primarul Dan Tudorache acuză intervenția unor grupuri de interese „obscure” care își doresc decredibilizarea proiectului privind construirea Spitalului Sf. Vasile cel Mare, principalul obiectiv al mandatului său.

„Edilul Sectorului 1 spune că incidentul privind licitația lansată de Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S.A. a fost un act de sabotaj și că nimeni din conducerea Primăriei Sectorului 1 nu a fost informat cu privire la proiectul patinoarelor de 60 de milioane de euro”, se arată în comunicatul Primăriei Sector 1.

Primarul spune, la rândul lui, că cei vinovați vor plăti.

„Conducerea Companiei de Investiții este în directa subordonare a Consiliului Local și va trebui să dea explicații în următoarea ședință de consiliu. Personal, mi-aș dori o schimbare din temelii la Compania de Investiții pe care am gândit-o și am supus-o aprobării consilierilor locali strict pentru construirea celui mai modern spital de urgență din Capitală. Decizia demiterilor aparține exclusiv Consiliului Local Sector 1, dar vă asigur că am multe de spus la următoarea ședință”, a declarat primarul Dan Tudorache.

Totodată, primarul Sectorului 1 susține că, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Compania de Investiții are ca misiune exclusivă edificarea Spitalului Sf. Vasile cel Mare și că orice altă investiție poate fi făcută doar prin aprobarea Consiliului Local.

“Mi-e greu să cred că cei de la Companie nu-și cunoșteau atribuțiile. Ceea ce s-a întâmplat a fost, din punctul meu de vedere, o încercare jalnică de a decredibiliza principalul proiect al mandatului meu: cel de construire a unui spital de urgență cu peste o mie de paturi”, a continuat primarul sectorului 1, Dan Tudorache.