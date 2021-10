Dan Vîlceanu, despre negocierile cu PSD: 'Există câteva linii roşii, fără membri PSD în Guvern'

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a declarat, duminică, la Prima TV, că un guvern minoritar va fi mai logic în luarea deciziilor şi a subliniat că din acest guvern nu va face parte PSD. Vîlceanu a precizat că nu poate fi vorba despre refacerea USL.

Întrebat cum va gestiona pandemia un guvern minoritar, Dan Vîlceanu a precizat că Executivul va fi "mult mai logic".

"Un guvern minoritar eu cred că va fi mult mai logic în luarea deciziilor. Nu vă ascund faptul, ştiţi că există tot felul de discuţii între PNL şi USR, mai ales în domeniul Sănătăţii. Tocmai de aceea, în această perioadă scurtă de opt luni de guvernare, au fost doi miniştri la Sănătate. Şi cu diverse acuze şi de-o parte şi de alta, nu pot să funcţioneze aşa. Decât un guvern cum am avut anul ăsta, prefer unul super-minoritar, cum a fost cel de anul trecut. Nici măcar UDMR nu ne sprijinea şi totuşi, mi s-a părut că actul de guvernare şi coeziunea din guvern, echipa guvernamentală a funcţionat mult mai bine, fiindcă nu existau blocaje", a declarat Vîlceanu.

Acesta a explicat că situaţia politică de anul trecut a fost una complicată.

"Laud situaţia politică de anul trecut şi a fost una complicată, dar nu poţi guverna, dacă în guvern există sabotaj sau blocaj. Îmi aduc aminte de episodul Stelian Ion. Nu există în nicio ţară din Europa ca un ministru să vină în Guvern şi să spună nu dau aviz. Ok, e de acord atunci spune că e pozitiv, nu e de acord, spune că e negativ, dar nu blochează actul de guvernare. În programul de guvernare sunt trecute toate acele investiţii. Nu poţi să vii să spui că apă, canal, gaze, asfalt, în mediul rural, nu e necesar mai ales în mediul rural, în 2021", a mai afirmat Dan Vîlceanu.

Întrebat, de asemenea, dacă PNL va fi subordonat sau dependent de PSD, dacă social-democraţii vor vota guvernul minoritar, Vîlceanu a declarat că există câteva "linii roşii".

"Există câteva linii roşii, fără membrii PSD în Guvern. Noi am votat în BPN un guvern minoritar, iar minoritar înseamnă că din echipa guvernamentală nu face parte PSD. Nu mă bucură situaţia asta, nu ne bucură pe niciunul. M-aş fi bucurat să vină USR să spună ok, există câteva neînţelegeri, dar responsabilitatea pe care am clamat-o sau au clamat-o cei de la USR, în toată această perioadă când cereau voturi pentru Dacian Cioloş, să o vedem şi acum. Poate suntem într-un blocaj în momentul de faţă, dar România tot are nevoie de un Guvern. Decizia pe care noi am luat-o în PNL nu a fost un guvern minoritar sprijinit de PSD. Doamne fereşte! Un guvern minoritar, având în vedere că anterior luasem o decizie pe care mulţi au luat-o aşa, la modul uşor, că nu guvernăm cu USR, după ce au votat o moţiune de cenzură împotriva guvernului liberal. Era singura decizie logică pe care o puteam lua", a mai afirmat secretarul geenral al PNL.

Acesta a explicat, de asemenea, că nu s-a încercat refacerea coaliţiei de guvernare cu USR, după ce a fost propus Nicolae Ciucă în funcţia de premier, deoaece era nevoie de echilibru de ambele părţi.

"Ca să refaci coaliţia de guvernare era nevoie de echilibru şi de-o parte şi de alta. Eu am spus că eu cred că toţi trebuie să lăsăm ceva. Şi noi să renunţăm la acea decizie că nu facem guvern cu USR şi ei să renunţe la decizia că nu-l vrem pe Cîţu. Era o reciprocitate pe care o datorai în mod public. Sunt momente în care şi o parte şi alta trebuie să lase pentru ca lucrurile să funcţioneze. Nu avem nicio coaliţie cu PSD şi nici nu am putea-o face vreodată. Vă aduc aminte situaţia stranie în care s-a aflat USR, când a semnat o moţiune de cenzură cu AUR şi a votat o moţiune de cenzură cu PSD şi spuneau că nu au nicio relaţie cu PSD. Cred că şi în România ar trebui să adoptăm un principiu care guvernează în Spania, de exemplu. Bine, trebuie modificată Constituţia, dar mi se pare mai logic. Atunci când vii cu o moţiune de cenzură, să vii şi cu echipa guvernamentală care înlocuieşte guvernul pe care îl dai jos, să vină la pachet. Dacă era aşa, aş fi vrut să văd guvernul USR-PSD cu care înlocuiau guvernul Cîţu", a declarat Vîlceanu.

Ministrul a ţinut să sublinieze şi că USL nu se va reface.

"Nu se reface USL, nu există aşa ceva. Vom avea guvern minoritar Asta înseamnă că PSD, dacă votează, recunoaşte situaţia dramatică prin care trece România. M-aş bucura ca şi USR să recunoască situaţia din România, mai ales că a avut doi miniştrii la Sănătate", a declarat Dan Vîlceanu.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, sâmbătă, o discuţie telefonică cu premierul desemnat, Nicolae Ciucă, în cadrul căreia şeful social-democraţilor a subliniat necesitatea gestionării urgente a pandemiei.

Ciolacu propune ”un armistiţiu politic ca să depăşim situaţia pandemiei şi a problemelor din energie”, PSD fiind dispus să susţină Guvernul Ciucă până la 1 februarie 2022.

”În cazul în care PSD decide să susţină un guvern minoritar, acest lucru nu se poate face decât pe o perioadă limitată de timp”, a declarat Ciolacu.

Guvernul confirmă că a avut loc discuţia telefonică, iar solicitările PSD sunt analizate.