Dan Vîlceanu dă o primă veste bună din PNL: 'Sunt sigur că situația o să fie rezolvată'

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, susține că actuala criză din PNL se va „rezolva” cât mai curând. El a fost întrebat de jurnaliști cu privire la organizarea unui congres PNL.

„Și dacă (n. r.: Florin Cîțu) își dă demisia, tot trebuie să faci congres. Sunt sigur că situația o să fie rezolvată”, a punctat Vîlceanu.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat că va anunța sâmbătă decizia privind demisia din fruntea partidului. „Sunt dezamăgit”, a spus Cîțu.

Anterior Vîlceanu a avut o reacție vehementă la informațiile din ultimele zile privind o eventuală listă cu semnături ale mai multor șefi de filiale ai PNL prin care se cerea demisia președintelui partidului, Florin Cîțu.

”Au fost foarte multe informații pe surse, cele mai multe dintre ele (... ). Vreau să vă spun că ce am citit, în ultimele zile în presă, 90% au fost știri false, și nu exagerez cu nimic.

De exemplu, am citit că ni s-au arătat documente, ieri, la Vila Lac și așa mai departe, și le-am verificat (...) nu există așa ceva, nu este adevărat. Ceea ce pot să vă confirm este faptul că, da, am avut o discuție, pentru că în această încercare de a strânge semnături s-a folosit numele președintelui României, ca fiind de acord cu această procedură. Am discutat cu prim-vicepreședinții lucrul acesta și răspunsul unuia dintre ei a fost: „ Dar ce, tu nu știi cum se strâng semnături?”, a spus secretarul general al PNL.