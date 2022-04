Vîlceanu: Nu am primit nicio solicitare de convocare a unei şedinţe a BPN sau BEx al PNL

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a declarat vineri că nu a primit documente oficiale pentru convocarea unei şedinţe a Biroului Politic Naţional sau a Biroului Executiv al partidului.

"Eu trebuie să am documente. Dumneavoastră îmi cereţi să fac acum declaraţii... Eu sunt secretar general al partidului. (...) Trebuie să convoc şedinţe după comunicate de presă? (...) Eu sunt secretar general al PNL, eu nu discut pe comunicate de presă, pe ştiri pe surse şi aşa mai departe, eu discut pe documente oficiale. (...) Nu am niciun fel de solicitare de convocare a unui Birou Politic Naţional astăzi sau de Birou Executiv. Nu, nu am", a spus Vîlceanu, la sediul central al PNL.El a adăugat că dacă va primi documentele necesare, va convoca o astfel de şedinţă."Conform termenelor statutare, voi convoca şedinţa. (...) Eu sunt secretar general al partidului şi într-o situaţie de genul acesta trebuie să aplic statutul, că îmi place, că nu-mi place, că mi-e simpatic unul sau că mi-e antipatic altul, eu trebuie să aplic statutul", a mai spus Vîlceanu.Anul trecut, potrivit acestuia, a fost o procedură statutară şi a avut loc un congres în care a fost aleasă conducerea PNL."Acum este o situaţie specială. Dumneavoastră îmi cereţi mie să răspund la nişte lucruri pe care eu nu le-am văzut şi nu este depus nimic oficial şi îmi spuneţi că au fost date ştiri pe surse şi comunicate de presă. (...) Eu trebuie să am nişte documente statutare, pentru că e o chestiune pe care o aplici statutar, vorbim de legi", a afirmat secretarul general al PNL.Vîlceanu a precizat că, în discuţia de joi seară, lideri ai PNL i-au solicitat lui Florin Cîţu demisia din funcţia de preşedinte al partidului."Da, v-am spus, am avut o discuţie în care asta i s-a cerut, în caz contrar urmând a fi demarată o procedură pe care nu am văzut-o, nu există niciun document. (...) Preşedintele PNL a spus 'ok, oamenii au auzit partea voastră de adevăr, trebuie să audă şi partea mea de adevăr'. Şi a cerut o explicaţie să i se spună care sunt nemulţumirile şi una dintre nemulţumiri a fost aceea că nu a fost început programul 'Anghel Saligny', de exemplu, lucru pe care nu are cum să-l gestioneze preşedintele PNL, pentru că acel program este la Guvern. Sunt responsabili de programul 'Anghel Saligny' Ministerul Dezvoltării şi premierul, nu e responsabil partidul sau vreun partid", a arătat el.Secretarul general al PNL a apreciat că, dacă "în urma acestor discuţii Florin Cîţu va considera că trebuie să-şi dea demisia, şi-o va da"."Şi eu pot să cer demiterea publică a oricărui alt coleg, asta nu înseamnă că acel coleg trebuie să îşi dea demisia", a mai declarat Vîlceanu.