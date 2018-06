Dan Voiculescu a dat lovitura: demontează una dintre acuzațiile pentru care a făcut închisoare

Într-o postare pe blogul personal, Dan Voiculescu face public raspunsul oficial primit de la BRD in legatura cu o eventuala legatura a sa cu banii și conturile firmei Crescent. Din document rezultă faptul că Dan Voiculescu nu a avut legături cu conturile firmei Crescent, un cont pe care judecătorii l-au executat silit pentru a recupera prejudiciul în dosarul lui Voiculescu.

Citește și: DEFINTIV: Elena Udrea,condamnată la 6 ani de închisoare

”Am luat la cunoștință de o adresă oficială emisă de BRD Group Societe Generale care confirmă că, subsemnatul nu are și nu a avut niciodată, de-a lungul timpului, calitatea de împuternicit, reprezentant legal, beneficiar, administrator sau orice altă calitate cu privire la contul bancar nr. RO77BRDE450SV00755124500, cont al firmei Crescent supus în mod ilegal executării silite.” scrie Dan Voiculescu pe blogul sau.

Din informatiile disponibile, reiese ca ANAF a executat silit un cont de la BRD al Companiei Crescent pentru prejudiciul enorm din dosarul ICA pe care Dan Voiculescu si ceilalti inculpati il au de acoperit.

”În 2014, am promis opiniei publice, românilor care mai aveau suspiciuni și celor care mă acuzau că m-am îmbogățit din banii poporului că rezultatul acestor investigații va demonstra că tot ce am realizat în viață, am realizat prin muncă, multă și cinstită.

Și așa am făcut. Am formulat nenumărate adrese, toate însoțite de reveniri prin care am solicitat informații la care aveam dreptul ca oricare cetățean al acestei țări solicitând să mi se comunice rezultatul.” sublinia Dan Voiculescu intr-o postare pe blog.

In ultimii ani, Dan Voiculescu a facut publice mai multe adrese primite de la institutii din tara si din strainatate.

Despre cercetarile extraordinare dispuse de judecatoarea Camelia Bogdan, exclusa de doua ori din magistratura pentru abateri grave, Dan Voiculescu spunea: ”Am înțeles că nicio instituție din cele menționate de Camelia Bogdan nu ar fi informat că ar fi găsit bunuri mobile și imobile sau conturi ale societăților comerciale la care eu să figurez ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în țară sau în străinătate, altele decât cele declarate de mine.

Tuturor acestor instituții le-am solicitat să respecte legea și dispozitiile deciziei de condamnare, să realizeze aceste verificări și să comunice instituțiilor abilitate rezultatele obținute.”

Camelia Bogdan a solicitat sa fie cautate si la nivel international averea lui Voiculescu, de catre Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare din cadrul Ministerului Justiției prin intermediul REȚELEI DE RECUPERARE a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene.

Despre aceste erificari, Dan Voiculescu spune ca s-au încheiat iar singurul răspuns primit a fost cel din Cipru care spune: ”Cât despre proprietăți sau alte bunuri deținute, autoritățile din Cipru nu au identificat niciuna dintre persoanele fizice menționate ca proprietari de bunuri mobile sau imobile pe teritoriul Ciprului. Pentru identificarea conturilor bancare ale persoanelor fizice menționate este necesară transmiterea unei comisii rogatorii internaționale.”

COMISII ROGATORII INTERNATIONALE LA SOLICITAREA LUI DAN VOICULESCU

”Pentru a înlatura orice îndoială, în luna septembrie 2015 am solicitat instituției responsabile cu punerea în executare a hotărârii de condamnare să trimită în întreaga lume comisii rogatorii care să identifice conturile bancare ale mele, ale fiicelor mele și ale societătilor la care familia mea este acționar.

Toate au confirmat că nu am societăți, conturi, bunuri mobile și imobile ascunse, în țară sau în străinătate.” anunta Dan Voiculescu.

COMISII ROGATORII INTERNATIONALE LA SOLICITAREA LUI DAN VOICULESCU

”Pentru a înlatura orice îndoială, în luna septembrie 2015 am solicitat instituției responsabile cu punerea în executare a hotărârii de condamnare să trimită în întreaga lume comisii rogatorii care să identifice conturile bancare ale mele, ale fiicelor mele și ale societătilor la care familia mea este acționar.

Toate au confirmat că nu am societăți, conturi, bunuri mobile și imobile ascunse, în țară sau în străinătate.” arată Dan Voiculescu.