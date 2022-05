Dana Budeanu a 'explodat' după mesajul lui Ciucă adresat tinerilor: 'Cum îi încurajați? Eu îi încurajez să plece imediat! De ce?'

Mesajul adresat de Nicolae Ciucă tinerilor din România a scos-o din sărite pe Dana Budeanu, care îi solicită premierul să răspundă explicit cum îi încurajează pe aceștia să rămână în țară.

„BUNA DIMINEATA, ROMANIA!

BUNA DIMINEATA, DOMNULE CIUCA!

CUM II INCURAJATI? EXPLICIT!

EU II INCURAJEZ SA PLECE IMEDIAT! DE CE?

VA EXPLIC! SUNT MAMA A DOUA FETITE APROAPE MAJORE, CE URMEAZA SA PLECE LA FACULTATE! SUB ADMINISTRATIA PNL, TOTI ELEVII SI STUDENTII DIN ROMANIA AU FOST PRIVATI DE EDUCATIE TOTAL!!! DA! ELEVII SI STUDENTII DIN ROMANIA NU AU FACUT SCOALA (INTRAM IN AL TREILEA AN!!!!). DACA FETITELE MELE NU AR FI URMAT O SCOALA PRIVATA, CARE S A OPUS VEHEMENT LA MASURILE ABUZIVE ALE MINISTRILOR PNL SI ALE DOMNULUI ARAFAT, ACESTEA AR FI AVUT SOARTA A 99% DINTRE ELEVII SI STUDENTII DIN ROMANIA! ASTA LE A OFERIT “ROMANIA EDUCATA” COPIILOR NOSTRI, DOMNULE CIUCA! STUDENTII LA MEDICINA, ELEVII DIN CLASELE TERMINALE, AU PRIMIT DE LA STATUL ROMAN O PALMA PESTE FATA SI ATAT! 99% DINTRE PROFESORII DIN ROMANIA NU INTRA NICI ASTAZI LA ORE SI AMENINTA ELEVII SI STUDENTII!!!

TINERII ROMANI TRAIESC IN TARA IN CARE, ADMINISTRATIA LOCALA DE DREAPTA (PRIN PLICUSOR) A TAIAT AJUTORUL PENTRU COPIII CU HANDICAP, NU MAI DEVREME DE ACUM DOUA ZILE!!! ADMINISTRATIA DE DREAPTA, PE CARE FARA VREO VINA, O REPREZENTATI, A TAIAT BURSELE SCOLARE ALE COPIILOR! STITI REZULTATELE ECHIPEI DE ROBOTICA A ROMANIEI??? NU! A APARUT VAG IN PRESA!

TINERII ROMANI AU FOST HAITUITI, TRAIESC PRINTRE GUNOAIE, AU FOST DOAR AMENINTATI, BATJOCORITI, MARTORI LA CE ESTE IN SPITALE, LA CUM NU AU NICIO SANSA, PENTRU CA SUB ADMINISTRATIA DE DREAPTA S A APLICAT CAPUSAREA PE POSTURILE STATULUI CA NICIODATA IN ISTORIA MODERNA A ROMANIEI! TINERII ASTA VAD IN ROMANIA! VAD CA NU AU NICIO SANSA!

IESITI DVS SI DATI NE UN EXEMPLU DE POST PENTRU CARE CONTEAZA CONCURSUL SI ESTE PROMOVAT PROFESIONALISMUL?!!! NU EXISTA!!!!! SUNT DATI AFARA TOTI PROFESIONISTII DIN SPITALE, INSTITUTII DE STAT, SCOLI ETC, PENTRU A FACE LOC PILELOR DE PARTID, COPIILOR DE DIVERSI! TINERII ASTA STIU SI VAD!

FETITELE MELE SI MAJORITATEA TINERILOR CARE SI DORESC UN VIITOR, NU SUNT SPRIJINITI CU NIMIC DE STATUL ROMAN!

CAND PNL A VENIT LA PUTERE, UNA DINTRE TEMELE ELECTORALE PRINCIPALE (NU I ASA RARESE?), A FOST DIASPORA! S A INTORS CINEVA? NU! DE ATUNCI AU TRECUT TREI ANI! LA CE SA SE INTOARCA???

SUNTEM O TARA CARE SI IGNORA RESURSELE DE ORICE FEL, CARE NU ESTE INDEPENDENTA IN NICIUN DOMENIU, DESI POATE! SUNTEM O TARA CARE A AJUNS A FI DEPENDENTA DOAR DE IMPORTURI, IN TIMP CE EXPORTAM TOT, ASTA IN CONDITIILE IN CARE PUTEM EXCELA IN ORICE! NU SE VREA SI DVS STITI ASTA.

CE INSEAMNA MESAJUL DVS? DIN PACATE NIMIC!

TINERII SI VIITORUL ROMANIEI SUNT CONDAMNATE LA PIEIRE….

O MAMA…”, scrie Dana Budeanu pe Facebook.