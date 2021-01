Dana Budeanu descifrează cauzele crizei din SUA: 'Postmodernismul deviant aplicat va eşua lamentabil sau va distruge societatea occidentală'

Dana Budeanu analizează situaţia din SUA, în urma incidentelor de la Capitoliu. Aceasta renunţă la stilul "caterincă" şi analizează din punct vedere filosofic şi sociologic factorii care au dus la situaţia actuală. Dana Budeanu are un doctorat obţinut la Unversity College London.

"DEONTOLOGII? LUATI PIXU:

DESPRE AMERICA...

Ceea ce vedeti astazi sunt efectele postmodernismului deviant aplicat in SUA in ultimii zece ani. Postmodernismul a aparut ca o nisa obscura dupa anii 1960 avand Franta ca epicentru prin Foucalt, Derrida si Lyotard. Postmodernismul a avut ambitia de a ataca toate metanarativele pe care s-a fondat Occidentul: crestinism, ratiune stiintifica, cunoastere. Pe scurt, a devenit un curent de respingere a modernismului (miscarea intelectuala predominanta in sec XIX si XX) si a modernitatii (reperele civilizatiei).

Postmodernismul a impus un scepticism radical impotriva cunoasterii obiective si a pus sub indoiala cultura dominanta a societatii. A incercat practic sa ne convinga ca realitatea pe care o traim si pe care am construit cultural si social in ultimii 300 de ani este doar o inchipuire. Atacul asupra Familiei si Bisericii sunt de exemplu componente ale unui postmodernism aplicat dupa 2010.

Cele patru teme centrale ale postmodernismului sunt: distrugerea limitelor realitatii, puterea limbajului, relativism cultural, negarea individului si a umanitatii. Sa vi le ia Danuta pe rand:

Distrugerea limitelor si eliminarea barierelor pune sub semnul intrebarii realitatea obiectiva (adica familia trebuie sa fie formata din barbat si femeie sau barbat si barbat)...raspunsul este simplu si dat de evolutie, ca doar barbatii nu raman insarcinati. Interpretarea extrema a acestei stari de fapt insa, a dus la crearea unei asa zise realitati care contesta de fapt nu stiu ce normalitati calcate in picioare de societate etc. O inventie care a urmarit sa niseze o realitate perfect aplicabila de zeci si zeci de ani si anume aceea ca fara nicio definitie sanchi clara, cuplurile de orice fel traiesc in perfecta armonie. Nu s a rasculat niciun cuplu, dimpotriva: acesta a devenit doar o unealta in demersul destibilizator al unor imbecili!

Puterea limbajului semnifica agresivitatea unor grupuri minoritare care fac ca discursul public sa fie dominat de teme secundare gen #metoo in loc de saracie sau inegalitate sociala. Cei ce domina discursul public central pot schimba realitatea prezenta, dar nu pot schimba adevarul trait de oameni.

Relativismul cultural neaga toate elementele constructivismului cultural existente dupa Iluminare in Occident invadand spatiul cultural cu diferite deviatii de doi lei. Poate ma anuntati ce s-a produs in arta si muzica in ultimii 20 de ani de exemplu comparativ cu restul sutelor de ani! Comparativ? NIMIC! Intrebati va de ce?!

Negarea individului si umanitatii creaza loc pentru concentrarea pe grupuri locale mici ca producatori de adevar, discurs, cunoastere. Sunt practic eliminate personalitatile individuale si umanitatea in ansamblu, pentru a face loc unor grupuri care isi urla drepturile in arena publica sub deviza progresismului! Acestea sunt FOLOSITE pentru mize care nu au nicio legatura cu nisele create in sine!

Acestea nu au nicio legatura cu felul in care au ajuns sa fie FOLOSITE de tot felul de imbecili inchipuiti! NU! Tocmai faptul ca sunt tratate ca niste nise separate, le izoleaza de restul societatii, cand acestea de fapt sunt parte! Societatea trebuie tratata ca un tot omogen, in care toata lumea sa se poata exprima liber si egal, nu in care niste sanchi progresisti inventeaza discriminatoriu categorii de oameni, curente, bule etc!

Acest relativism radical a fost usor potentat artificial in ultimii 10 ani cu ajutorul febeului si al retelor sociale si este caracterizat de impunerea agresiva de duble standarde gen: doar barbatii pot fi sexisti, doar albii sunt rasisti etc. O CRETINATATE!

Ceea ce se intmpla astazi in SUA nu are legatura cu Trump, are legatura cu riposta oamenilor in fata atacului asupra valorilor modernitatii pe care s a creat Occidentul. Postmodernismul deviant aplicat va esua lamentabil sau va distruge societatea occidentala pe care am construit o dupa Iluminism. Ramane sa vedem care va fi varianta pe care o va alege SUA si parte din Europa.

MARS!...SI CITITI SI NU MAI HALITI!", scrie Dana Budeanu pe Facebook.