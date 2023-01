Dana Budeanu, dezvăluire bombă: documentul care pune România direct în bătaia Rusiei

Dana Budeanu a explicat faptul că anul 2023 va fi unul extrem de dificil, din cauza unui decizii adoptate de către România prin care li se va permite trupelor ucrainene să se antreneze pe teritoriul țării noatre. În acest context, România va intra direct pe lista neagră a Rusiei, după ce alte țări din Europa au refuzat să permită antrenamentul soldaților ucraineni pe teritoriul lor.

"Ce m-a enevat foarte rău la sfârşitul anului trecut şi nu am vrut să ies pe acest subiect. Eu nu am ieşit în 2022 pe mascarada conflictului militar din Ucraina, este părerea mea personală. Este o părere formată în urma a tot ceea ce am studiat şi citit, nu în ultimii ani, ci în zeci de ani şi chiar în această seară urmează să vă spun ceva ce nu a fost încă spus. Spun eu astăzi ca să se stea pe linişte pentru că mascarada va continua şi în 2023.

Vă spun exact cum. În ianuarie 2022 am avut o întrevedere online cu dumneavoastră şi tot ce am spus pe 5 ianuarie 2022 s-a întâmplat. Era o altă mascaradă atunci. Şi acum se va întâmpla tot ceea ce spun şi îmi doresc ca în acest an, românii să stea liniştiţi în legătură cu această situaţie cu care suntem doar vecini.

Există un singur scenariu pe care vi-l voi spune. Nu este inventat de mine. Aşadar, în decembrie, Bogdan Tiberiu Iacob a publicat un articol în care a anunţat că printr-un ordin de ministru, şi atenţie semnat de un secretar de stat de la PSD, s-a modificat un alt ordin ministerial din 2014 referitor la mişcările şi transportul de forţe militare pe teritoriul României.

Acest nou ordin de ministru permite antrenarea trupelor ucrainene pe teritoriul României. Reamintesc populaţiei că Ucraina nu este stat membru NATO şi nici măcar UE. Noi, în contextul în care suntem căzuţi în cap ca de fiecare dată, am căzut şi de această dată, timp în care Croaţia, Ungaria, Austria au refuzat cu vehemenţă să permită aşa ceva pe teritoriul lor.

S-a semnat acest acord. Ce nu ştie populaţia este că în septembrie 2020, ministrul Apărării era domnul Ciucă, s-a semnalat un acord prealabil între România şi Ucraina. De ce se ştia din septembrie 2020 şi noi nu? De ce noi nu? De ce populaţia nu este informată despre aşa ceva cum este normal? Nu angrenaţi populaţia României în orice fără acordul populaţiei. Faceţi referendum!

Continuând, Cîţu cere Parlamentului în aprilie 2021 perfectarea acestui acord. Sunt verificabile toate aceste informaţii. Nu m-am oprit aici. În raportul RAND Corporation, un think-thank beton, există pentru acest an nişte scenarii referitoare la acest conflict militar. În aceste scenarii, ce credeţi că apare? Apare că Rusia poate să se supere şi pe ăştia care îi ajută şi îi spijină pe ucraineni, ce am semnat noi adică, ei poate să ne sperie aşa puţin, dar nu cu mai mult de vreo 20 de victime", a declarat Dana Budeanu.