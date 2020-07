Dana Budeanu îl desființează pe rivalul Gabrielei Firea: 'Politica de dreapta din România stă confortabil în chiloții fătălăului de Nicușor Dan'

Dana Budeanu și-a făcut site - verdictdanabudeanu.com! Ea lansează un atac fără precedent la adresa deputatului independent Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei.

„Suntem in anul 2020, an in care politica de dreapta din Romania sta confortabil in chilotii fatalaului de Nicusor Dan.

Acum fix un an, aceeasi politica de dreapta din Romania statea tot la fel de confortabil in batista lui Rares Ruj Roz..

Diferenta dintre atunci si acum este ca alegerile europarlamentare inseamna zero pentru Romania, iar cele locale inseamna aproape tot. In conditiile actuale de temperatura corona fizica si presiune arafatã psihica, in care “guvernul meu” incearca doar sa puna masca pã gura oricui, liderii politici dã dreapta si au adunat ouale si le au predat in chilotii lu’ Nicusor Plicusor Dan.

Pare o caterinca, insa este de fapt cea mai clara radiografie a dublei fracturi deschise, care defineste astazi ceea ce a mai ramas din miscarea liberala, care reprezenta demult sanchi alternativa.

Liderul alegerilor locale ale dreptei este fatalaul de Nicusor, adica al lui Basescu, Orban, Hohhanis si chiar al renegatului Rares Ruj Roz.

Fostul adulat acum nici un an, scos din joc cu o drona prost ghidata de niste amatori plapanzi, anunta ca nu participa la campania locala a partidului unde este vice presedinte si pentru care si a stricat garderobe intregi. Din toata agitatia a ramas doar o porecla, asa cum va ramane si din Nicusor.

In incercarea meschina de a egala performanta lui Rares, Nicusor a pornit ca un maimutoi prin oras, cu microfoanele dupa el, spunand nimic, netuns, fara nicio fenta, balbait, speriat de usi de dulap si flancat de alti fatalai, care, vor nu vor, trebuie s o arda n campanie.

Deloc deranjati de cine i reprezinta, Basescu, Orban si Hohhanis, asteapta sa se inteleaga intre ei despre nimic, atitudine fara precedent in politica romaneasca din ultimii 30 de ani.

Dreapta salvata de un jurnalist, merge la alegeri cu un procesoman pârat, aruncat in scena “sanchi politica de marea miscare #” si de celebrul ONG USRI, o adunatura de nulitati, care se scurg usor la rigola strazii unde spalatii pe creier au iesit urland.

Niste fatalai, fara oua, asteapta ca unu care vorbeste cu un papagal si se posteaza pã net, s o bata pe Firea si atat!”, scrie Budeanu pe site-ul personal.