Dana Budeanu, ironii acide la adresa lui Iohannis: 'Trebuie să ai ficat șmecher. Să strigi ani de zile m*** PSD și să ajungi în genunchi să vină să te salveze'

Dana Budeanu a vorbit, la România TV, despre rotativa guvernamentală produsă marţi, după mai multe amânări, creatoarea de modă fiind de părere că Marcel Ciolacu a jucat politic impecabil. Marcel Ciolacu a fost desemnat marţi de preşedintele Klaus Iohannis să formeze noul guvern, iar Dana Budeanu a observat că toţi miniştrii PNL vor fi schimbaţi, în timp ce PSD îşi păstrează mare parte din membrii cabinetului care au ocupat portofoliile şi în mandatul lui Nicolae Ciucă. De asemenea, Budeanu l-a ironizat pe Klaus Iohannis, care, după ani de zile de „luptă” cu PSD, a fost nevoit să-l desemneze pe şeful social-democraţilor ca premier.

„A fost o zi grea pentru presedinte, a fost si ziua lui de nastere, se grabea sa fie indragostit. Inseamna ceva ca i-a strans mana si l-a tras inapoi. Oricum, e singurul premier PSD cu care Iohannis a iesit asa, in tandem.

Tabloul politic… Cred ca azi a fost o zi groaznica pentru domnul Iohannis. Trebuie sa ai ficat smecher. Sa strigi ani de zile m*** PSD, sa strigi ca sunt cancer, si sa ajungi in genunchi sa vina sa il salveze, sa se roage de ei… Trebuie sa fii smecher ca sa nu te afecteze, sa ai ficat puternic. Sa ai stapanirea asta de sine, sa stai azi aliniat cu premierul PSD, cu Ciolacu.

Tot ceea ce s-a intamplat azi a fost foarte bine organizat din secunda in care PSD a acceptat sa intre cu PNL la guvernare. PNL e in cap, ce sa mai faca? Burduja are scoala, nu poti sa-l compari cu pensatii ceilalti. Obligat, cum a facut-o, omul are scoala. Noi suntem in guvern cu doamnele Turcan si Gorghiu, care au facut zero in politica, ca e nevoie si de femei, a zis si domnul Ciolacu. Ce, esti misogin?

La Cultura si la Justitie sunt doua femei care una a zis ca ne trezim morti şi cealalta a zis ca murim pentru sanatatea noastra, da?

Domnul Popescu nu avea cum sa nu plece pe faras, ca este un faras. Doar OMV poate sa explice de ce nu a plecat pana acum.

Plecarea lui Aurescu e cea mai importanta. Iohannis confirma ca exclusiv din cauza lui Aurescu nu am fost primiti in Schengen. Noi n-am intrat tocmai pentru ca tarile europene n-au vrut asta. Eu daca as fi austriac, francez, orice, tu ai da drumul la un culoar de emigranti? Niciodata, ca aia deja sunt sufocati.

Oamenii din Romania nu stiu adevarul din Europa.

La Bode nu cred ca e despre Schengen, cred ca nu-l mai haleste Iohannis si gata. La fel a fost si cu domnul Dincu. De ce a plecat din guvern, pentru ca a zis ca trebuie pace in Ucraina? Nu ca imi place mie de domnul Dincu, cred ca ar trebui sa se duca in USR, de unde a si venit.”, a spus Dana Budeanu.

Designerul l-a lăudat pe Ciolacu, care a negociat perfect lista de miniştri.

„La negocierile initiale, era o lista desteapta, smechera, cu pozitiile in guvern. E prea destept Ciolacu. Este om de Parlament, iar acolo e greu de tot. Mascaricii astia nu stiu, aia din PSD-ul vechi stiau Parlament. In cazul negocierilor astora e important cu ce majoritate ramai in Parlament dupa.”, a mai adăgat aceasta.

De asemenea, Dana Budeanu este de părere că Iohannis a fost cel care a forţat ieşirea UDMR de la guvernare.

„Iohannis nu a vrut UDMR in guvern. Alianta dintre UDMR si PSD e o alianta veche de 30 de ani, UDMR este un partid puternic, cu oameni seriosi si capabili, si nu au vrut sa accepte ca nu mai au Ministerul Mediului. Pentru ei e un fel de traditie.”, crede Dana Budeanu.

În ce priveşte ascensiunea AUR în sondaje, Dana Budeanu spune că aceasta este artificială şi că partidul lui George Simion nu va ajunge niciodată la putere: „Toata lumea doarme in ghete in ce priveste AUR. AUR e in aceeasi sfera hashtag cu USR. Intr-o coalitie, cine e seful, nu ala care are mai mult? Votantii AUR sunt 1/1 cu votantii USR. Bazinul electoral hashtag este dominat de o caracteristica comuna: cultura urii. Ura nu conteaza catre cine, ea ii strange pe toti sub o umbrela. AUR uraste pe oricine si orice, la fel ca USR.

Asa PSD nu va ajunge niciodata la majoritate, ca sa poata prelua real conducerea statului astuia. Au 37% al lor acolo. PNL daca nu face minimum 20% la europarlamentare, sunt over. AUR ii depaseste deja, ei deja au cu 2. Din cauza PSD care doarme in ghete. Ei cred ca este un partid nationalist. Pai daca ei au scos in strada profesorii, la ordin, tu nu realizezi ca toata lumea a iesit la un mesaj pe Facebook? Ei au iesit ca le-a zis Simion sa indrazneasca.

Inainte, neexistand internetul, nu puteai manipula in asemenea hal oamenii. Acum masa ta de manevra e tot ce e pe Facebook.”

„George Simion a facut un video cu toate prostiile lui si dupa aia l-a sters. Pai am fost impreuna la o emisiune si a zis ca achizitiile de arme sunt ok, acum zice ca sa nu mai cumparam arme. Eu vreau sa stiu ce face concret AUR pentru aceste teme? Cum opresc achizitiile de arme? Se duc ei pe la americani?

Ei au ferme cu sute de mii de profile fake. Eu am numai trafic organic, eu stiu ce inseamna. Populatia trebuie sa stie ca aia nu sunt reali, organici, oamenii aia care cica fac sute de mii si milioane de vizualizari nu sunt reali, cu nume si prenume.

Domnul Simion nu stie sa raspunda la nicio intrebare despre economie. Ei nu au pe nimeni, niciun specialist. Cine e ministrul Economiei? Avem guvern de pe Facebook? E acelasi lucru cu Piperea sau cu Gorghiu la Justitie? Ea macar mai stie niste directii, dar nu poti sa aduci pe cineva de pe Facebook sa bagi in guvern. Nu se poate, administratia e foarte grea. Uitati-va la Ciuca. Pai noi traim de zeci de ani prin sefele de cabinet de la guvern. Daca pleaca maine femeile alea, se opreste tara, nu stie nimeni ce sa faca.

Zi-mi si mie unde a lucrat pana acum domnul George Simion? Dragi nationalisti, oameni carora li se adreseaza Simion. Domnul Simion nu a reusit sa faca nimic pentru el insusi, pana sa fie propagat pe scena politica. Ce-i aia protestatar? Oameni care cred aceste mesaje se trezesc la 6 dimineata si ajung acasa seara. Si ei cred ca pot fi reprezentati de un om care nu a facut nimic in viata lui?

Asta nu e democratie, e manipularea social media. AUR nu va ajunge niciodata la putere. Este un partid balama, un ONG cu coloratura nationalista, ca progresistii au dat chix, n-a mers cu progresismul.”, a afirmat Budeanu.