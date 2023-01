Dana Budeanu șterge pe jos cu Rafila: Vă arăt ce înseamnă să fiu golancă, așa cum sunteți dumneavoastră

Dana Budeanu șterge pe jos cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, pe care îl acuză că ar disemina informații complet false despre ea. Budeanu postează adesea imagini cu mâncarea primită de bolnavi din spitale, iar rațiile nu par a fi deloc satisfăcătoare, deși fondurile s-au dublat. Budeanu spune însă că Rafila o acuză pe ascuns că ar vrea de fapt să îl atace pentru că e plătită de Gabriela Firea și pentru că ar deține afaceri în domeniul cateringului.

Buna ziua, domnule rafila! Realizarile astea le ati prezentat la sinaia? Aratati I domnului ciolacu pe cine a pus la sanatate! N ati facut nimic pentru mancarea din spitale, lucru de o importanta capitala!

Ps: daca mai deschideti gura vreodata despre mine prin spitale si pe la dsp, cum ca eu urlu de aproape doi ani, pentru ca ma pune gabriela firea si pentru ca am eu firme de catering pe care vreau sa le bag in spitale, nu mai sunt “baiat” si va arat ce inseamna sa fiu golanca asa cum sunteti si dvs cand faceti astfel de afirmatii!

Urlu am urlat si voi urla pentru oameni, atunci cand va bateti toti joc de ei, indiferent din ce partid veniti! Eu nu am mize ca voi! Mie n aveti ce sa mi dati si luati! Nu candidez nicaieri! Nu vreau niciun ban, n am nevoie! O sa urlu pentru oameni cat am eu chef!

Mars!,scrie Dana Budeanu pe Facebook.