Dana Budeanu: Ucraina a devenit paradisul traderilor

Asa cum suntem obisnuiti de cand lumea si pamantul, situatiile dramatice nu sunt decat niste oportunitati extraordinare pentru “sefii la lume”. Odata cu incheierea festivalului de intepat caracterizat de profituri fabuloase pentru industria pharma, a venit randul Ucrainei sa deschida serata magnifica pentru firmele producatoare de armament si traderii de cereale. Banii au fost intorsi cu lopata sub privirile neputincioase ale bietilor fermieri din Polonia, Romania sau Bulgaria.

In piata din Ucraina sunt prezenti toti marii traderi pe produse agricole din lume, de la Cargill pana la Bunge sau Louis Dreyfus.

Toata panica cauzata de lipsa cerealelor pentru statele sarace, precum si negocierea coridorului de trecere au facut parte dintr-un teatru regizat perfect cu largul concurs al acestor companii. Startul a fost dat cu anunturile alarmante ale WEF, care nu au facut decat sa urce preturile la niveluri record pentru majoritatea cerealelor. A urmat comportamentul diligent al Comisiei Europene care a propus oferirea de concesii Ucrainei, astfel incat astazi accesul in piata unica europeana este asemanatoare unui stat membru. Zis si facut!

Odata asezate piesele pe tabla de sah, a inceput serata castigurilor fabuloase.

Cargill a facut venituri record (pe surse) in Ucraina, aceasta fiind o companie care genereaza venituri de peste 110 miliarde dolari anual, avand numai putin de 14 miliardari in cercul restrans al familiei care o detine. Louis Dreyfus o companie originara din Rotterdam a urmat acelasi trend, acest trader avand undeva la 10% din tranzactionarea globala din piata cerealelor. Bunge un alt jucator imens, cu o istorie de peste 200 de ani inceputa in porturile din Antwerp si Amsterdam, a inregistrat o crestere cu 20% a profiturilor operationale. Cumulat, vorbim de castiguri de ordinul zecilor de miliarde de dolari pentru cativa traderi globali care au stiut sa creeze furtuna perfecta prin panica si media.

Toate aceste lucruri se rasfrang in preturile de la raft, asa cum va anuntam din timp in articolul “Totul scump” la inceputul lunii.

In 2022, am asistat la un bal mascat de imbogatire a traderilor pe energie si cereale, cu largul concurs al decidentilor europeni care reprezinta o imbinare perfecta de prostie si ticalosie. Mascarada pe sanctiuni nu a functionat, asa cum era si previzibil, in timp ce inflatia a devenit un animal greu de ucis de care profita toate corporatiile globale. Singurii afectati sunt oamenii, care trebuie sa isi rationalizeze consumul intr-un univers dominat de preturi imense pentru toate bunurile consumabile. Razboiul economic inceput prin marea resetare globala urmareste acelasi tipar validat de atatea ori in istorie, in care o mana de castigatori curata toti banii unei imense majoritati de pierzatori.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App