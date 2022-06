Dana Budeanu s-a dezlănțuit în scandalul coronițelor: Doamna Săftoiu, poate ați avut traume! Rușine să vă fie tuturor

Dana Budeanu s-a dezlănțuit după ce Adriana Săftoiu a atenționat că premierea copiilor le induce acestora un fals sentiment că sunt pregătiți pentru viață. Săftoiu spune că un premiu reflectă notele mari primite ca urmare a însușirii unei materii și nu capacitatea de a te descurca în viață. Budeanu e de părere că performanța trebuie mereu recompensată și susținută.

Citește și: Adriana Săftoiu intră tare în scadalul premianților: Îi păcălim și pe cei care iau și pe cei care nu iau

"GATA, MA! A INCEPUT MASCARADA PÃ COPII!

JOS LABELE DE PE PREMIANTI!

Un obicei superb! Nu e nimeni afectat ca nu ia coronita, doar voi adultii neterminati!!! Asa ii cresteti? Este superb sa fii recompensat si premiat pentru ca un an ai fost cel mai bun! Nu mai e ok sa fii bun, sa inveti, sa performezi? Ce vorbiti, ma? De ce? Ca nu ia copilul nu stiu cui premiu??? Mars! Sunt copii care invata la lumanare si iau 10! Coronita e a lor! Bravo, copii! Nu va este rusineeee? Toti copiii iau premiu! Toti sportivii! Pai hai ma sa nu se mai ia nici medalii, sa fim toti niste neterminati care trebuie sa lancezim, care nu avem voie sa ne bucuram!

Citește și: `Iar suntem proști`/ Dana Budeanu îl desființează pe Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței

Am luat coronite de mi a iesit pe nas! Fetitele mele nu iau mereu! Asa siiiiii? Se bucura de serbare, se bucura pentru cei care iau din suflet! Ca asa e crestinesc si frumos! Vreti sa distrugeti tot ce e magic si superb! Vreti ca puii sa creasca fara ambitie, fara bucurii, fara note, fara teze, fara educatie, fara nimic! Pe bune, doamna Saftoiu??? Poate dumneavoastra ati avut traume d astea pã coronite!! Eu si majoritatea nu am avut! Am avut mereu copii de 10 in clasa si??? Rusine sa va fie tuturor ca sustineti asa o anomalie!!!!

Mama mea a fost un copil de 10 pe linie pana la sfarsit! E o minune de om, un inger coborat pe pamant! Mars de pe copiii eminenti! Avem olimpici, avem copii extraordinari, de care nu mai stie si nu mai vorbeste nimeni, ca nu mai e modern, ma! E misto sa fim toti o apa si un pamant de mediocriiiiiiiii! NU! Copiii trebuie sa stie ce inseamna performanta si sa primeasca diplome si coronite! Cand erau fetitele mici la Ioanid - Gradinita, Scoala & Liceu, impreuna cu parintii cumparam cup si le dadeam la finalul micilor campionate! Superb! Scoala premia si copiii activi si copiii cu abilitati extraordinare si copiii premianti la concursurile din afara scolii! Eram toti fericiti in careu pentru ei si dupa plecam la inghetata!

JOS LABELE DE PE COPII SI COPILARIE!!!", scrie Dana Budeanu pe Facebook.