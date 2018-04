Dana Chera iese la rampă cu un mesaj TRANŞANT: 'Am simţit NEVOIA să spun asta...'

Prezentatorul TV Dana Chera (fostă Grecu) vine cu un mesaj tranşant către femei, de Paşte. Dana Chera spune că a asistat la o mulțime de întâmplări în care soții unor doamne înjurau alte persoane și în loc ca acestea să reacționeze, erau chiar bucuroase de un astfel de comportament.

Ea spune că a fost martor la numeroase astfel de momente și a tras un semnal de alarmă. Jurnalistul le-a transmis doamnelor care acceptă un astfel de comportament că le va veni rândul să pățească același lucru din partea partenerilor lor.

"Dragi doamne, domnișoare și femei frumoase, nu vă bucurați când bărbatul de lângă dumneavoastră se poartă ca un mitocan cu alți oameni. Am văzut niște întâmplări cu niște doamne care stăteau la dreapta unor domni, în timp ce acei parteneri înjurau femei mai în vârstă sau înjurau bărbați că nu treceau repede pe trecerea de pietoni. La un moment dat, călcați din greșeală pe picior de o doamnă au înjurat-o, iar partenera lor era cu gura până la urechi, vai ce a făcut al meu, ce i-a zis-o. Puțină vreme mai trece până va începe să se poarte așa și cu dumneavoastră. Nu am nici un fel de dubiu. Deci nu vă bucurați. Încercați să taxați ieșirile grosoloane ale oamenilor de lângă dumneavoastră, pentru că în scurtă vreme veți avea parte de același tratament. Am simțit nevoia să vă spun asta," a spus Dana Chera în debutul emisiunii Adevăruri Ascunse.