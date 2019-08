Dana Gîrbovan a EXPLODAT, după atacurile publice: Acesta este un fakenews

Propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, Dana Gîrbovan, susține că asocierea numelui ei cu celebra OUG 13 este un fake news. Ea își prezintă pozițiile publice și arată că UNJR, organizație pe care o conduce, s-a opus adoptării OUG 13.

”Asocierea numelui meu de sustinerea OUG 13 este un fakenews

Am vazut ieri propagata public acuzatia ca am sustinut Ordonanta 13, insa doar un singur site m-a intrebat daca afirmatia e adevarata si le-am spus ca asocierea numelui meu de sustinerea OUG 13 este un fakenews.

In fapt, cand in ianuarie 2017 se discuta pe surse despre o ordonanta pentru modificarea codurilor, UNJR a avut in data de 18 ianuarie 2017 o pozitie publica prin care i-a solicitat premierului de atunci, Sorin Grindeanu, "sa nu adopte nici o ordonanta de urgenta care vizeaza activitatea autoritatii judecatoresti, cum ar fi modificarea Codurilor, fara ca aceasta sa fi fost pusa in dezbatere publica si fara sa fi fost transmisa spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii".

http://www.unjr.ro/…/judecatorii-solicita-guvernului-grind…/

Pe data de 31 ianuarie 2017 a fost adoptata OUG 13/2017.

Imediat, a doua zi, pe data de 1 februarie 2017, UNJR a avut o pozitie publica prin care "condamna modul profund netransparent in care, pe data de 31 ianuarie 2017, Guvernul Romaniei a ales sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala, fara o dezbatere reala si efectiva si prin intermediul unei Ordonante de Urgenta care nici macar nu figura pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. [...] In concluzie, UNJR solicita Guvernului Romaniei sa revina asupra dispozitiilor ce nu au intrat inca in vigoare si sa le transmita in Parlament sub forma unui proiect de lege, unde sa fie dezbatute in mod real si efectiv."

http://www.unjr.ro/…/unjr-solicita-guvernului-romaniei-sa-…/

Acestea sunt faptele. Concluziile le trageti singuri.”, scrie Dana Gîrbovan.