Dana Gîrbovan, şefa Uniunii Judecătorilor, dezvăluie esenţa legilor justiţiei: Modificarea prin care 'se va reveni la normalitatea democratică'

Judecătoarea Dana Gîrbovan, preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, afirmă că "daca modificarile la Legea 303/2004 intra in vigoare, TOATE actele secrete care influenteaza administrarea justitiei vor trebui declasificate".

"Prin modificarea la Legea 303/2004 s-a introdus caracterul de informatie de interes public, cu accesul liber garantat, inclusiv a actelor extrajudiciare care privesc sau afecteaza procedurile judiciare (protocoale, hotarari etc). Modificarea a fost contestata la Curtea Constitutionala, iar Curtea a statuat ca modificarea e constitutionala, astfel ca, in masura in care aceste acte "sunt clasificate în momentul de faţă, vor trebui declasificate, ele nemaiputând fi sustrase cunoştinţei publicului, tocmai în ideea unei transparenţe crescânde a modului în care trebuie înfăptuită justiţia" (Decizia 525/2018, par. 112).

Aceasta modificare este cea mai importanta dintre prevederile vizand transparentizarea modului in care se face justitia, deoarece in nici o tara democratica un act de justitie nu se poate infapui avand ca temei protocoale si acte secrete.

Prin aceasta modificare se va reveni la normalitatea democratica", scrie judecătoarea pe Facebook.

Articolul din lege care prevedere accesul liber la aceste acte:

Art. 7 alin. (9) - "Informațiile care privesc statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe de o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă parte, precum și actele administrative extrajudiciare emise sau încheiate de către sau între autorităţile publice care privesc sau afectează desfăşurarea procedurilor judiciare, prin derogare de la prevederile art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, constituie informații de interes public, la care accesul liber este garantat."

Ce spune CCR in Decizia 252/2018:

"112. [...] Prin urmare, informaţiile din procedura judiciară în sine şi care beneficiază de un regim special de protecţie nu sunt ele însele devoalate, ci actele administrative ale autorităţilor publice încheiate în legătură cu desfăşurarea procedurilor judiciare. Aceste acte, prin urmare, având în vedere menţiunea expresă privitoare la art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001, în măsura în care sunt clasificate în momentul de faţă, vor trebui declasificate, ele nemaiputând fi sustrase cunoştinţei publicului, tocmai în ideea unei transparenţe crescânde a modului în care trebuie înfăptuită justiţia. Astfel, textul analizat este în concordanţă cu par.133 al deciziei. În acest context, Curtea reţine că, din noua formulă redacţională a textului, rezultă că teza nou introdusă se referă la acte juridice existente într-o forma materială, pe când teza referitoare la cooperarea instituţională la acţiuni concrete de cooperare realizate în considerarea sau nu a acestor acte. Prin urmare, textul acoperă întreaga paletă a actelor şi faptelor autorităţilor şi instituţiilor publice care privesc sau afectează desfăşurarea procedurilor judiciare şi nu contravine art.26 alin.(1), art.31 alin.(3) şi art.49 din Constituţie."

