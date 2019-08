Dăncilă: Am discutat cu parlamentari și cu prieteni din ALDE, sper să rămână cu noi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri la Constanța că are prieteni în ALDE cu care a discutat după ieșirea partidului de la guvernare și a zis că speră că aceștia vor rămâne alături de PSD la guvernare.

„Am discutat nu doar cu parlamentari ALDE, am prieteni in ALDE. Au indoieli privind aceasta ruptura. Vom vedea, nimeni nu obliga pe nimeni. Eu m-as bucura daca dintre colegii si partenerii nostri s-a intoarce si am putea sa construim impreuna”, a zis Dăncilă.

Intrebata cum comenteaza ca ALDE va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului din care a facut parte doi ani si jumatate, premierul a zis: `Pentru mine este dezamăgitor. Dacă ALDE ar fi fost la guvernare fără PSD, eu nu aș vota o moțiune'.

