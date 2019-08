Dăncilă: Am primit o informare prin poșta militară despre rechemarea lui Maior / VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Mamaia, că nu a primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului României în SUA George Maior ci doar o informare pe data de 7 sau 8 mai prin poșta militară, pe care a avizat-o, potrivit Mediafax.

"Ca să lămurim, nu am primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului SUA George Maior acasă. Am primit pe data de 7 sau 8 mai o informare prin poșta militară pe care am avizat-o legată de rechemarea din SUA dar nu am primit nicio decizie privind rechemare a ambasadorului SUA", a declarat Viorica Dăncilă la finalul CEx-ului PSD.

Premierul Viorica Dăncilă i-a răspuns, vineri, la Constanța, fostului ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, care a spus că a transmis primului ministru memorandumul de rechemare a ambasadorului SUA, George Maior. „Eu nu pot să fac pierdut un document”, a spus Dăncilă.

Teodor Meleșcanu a declarat că a trimis pe 8 mai, către Viorica Dăncilă, memorandumul privind rechemarea ambasadorului României în SUA George Maior. Fostul ministru de Externe a precizat că nu prima oară când premierul „rătăcește” documentele pe care nu și le asumă sau pe care vrea să le respingă.

Reacția lui Meleșcanu a venit după ce Viorica Dăncilă a declarat, joi, la Argeș, că nu a primit niciun document privind rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador al României în SUA de la fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu. Premierul a adăugat că va discuta despre subiect cu Ramona Mănescu.

George Maior este ambasadorul României în Statele Unite din iunie 2015 și a fost șef al SRI în perioada 2006-2015. Recent a fost implicat într-un scandal cu privire la rechemarea sa în țară, după ce un raport al Comisiei de control al SRI arăta modul discreționar în care Maior a folosit Serviciul.

Raportul Comisiei de control SRI, de la jumătatea lunii aprilie 219, privind colaborarea dintre SRI şi ANI arată că faptele fostului şef al Serviciului, George Maior, „se circumscriu unor acţiuni de poliţie politică, menite să afecteze grav procese democratice, pentru a obţine influenţă politică nelegitimă”.

Președintele Klaus Iohannis nu a luat încă o decizie cu privire la solicitarea de rechemare a lui George Maior din funcție.