Dăncilă cere EXPLICAŢII Comisiei Europene, după CONFIRMAREA ingerinţelor şi a 'listei negre' / VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat în cadrul şedinţei de Guvern că va trimite o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, pentru a cere explicaţii. Demersul are loc după ce ministerul Justiţiei a confirmat că au existat numeroase cereri din partea Comisiei Europene, cereri legate de situaţia unor dosare şi în care ar fi existat şi indicaţii cu privire la paşii de urmat în aceste cazuri.

"În spaţiul public a apărut un document al Comisiei Europene, datat 10 octombrie 2012, în care era solicitată situaţia unor dosare aflate pe rol. Şi mai grav e că în acel document erau şi nume despre care se cerea stadiul în care se află procesul, dar şi paşii care trebuiau urmaţi, ceea ce mi se pare un lucru deosebit de grav. Am solicitat Ministerului Justiţiei o analiză a cererilor pe care le-a făcut Comisia Europeană către ministerul Justiţiei, dacă în perioada 2012-2018 au mai existat astfel de solicitări. Am primit în dimineaţa aceasta documente de la ministerul Justiţiei care confirmă existenţa acestor practici. Am hotărât să trimit astăzi o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Junker, prin care să solicit detalii şi informaţii legate de aceste aspecte care mi se par total nepotrivite şi în totală neconcordanţă cu ceea ce presupune MCV. E foarte important să lămurim aceste lucruri.", a declarat Viorica Dăncilă.

Recent, Comisia Europeană a venit cu precizări, pentru STIRIPESURSE.RO, pe tema documentului prezentat de Antena 3 ca fiind o aşa-zisă listă neagră a unor persoane care trebuiau condamnate. Purtătorul de cuvânt al CE pe tema statului de drept şi a drepturilor omului lămureşte chestiunea într-un răspuns oficial.

"Acesta (documentul - n.r.) era parte din comuncările tehnice obişnuite în contextul MCV, în urmă cu mai mulţi ani (2012), cu privire la recomandarea 3 din MCV, care prevede 'consolidarea progresului deja înregistrat, continuarea investigaţiilor profesioniste, nepartizane cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt'. Aşa cum ştiţi, MCV este un proces bazat pe un tratat menit să măsoare progresul României raportat la un set de recomandări." , a precizat Christian Wigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.