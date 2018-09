Dăncilă, despre magiunul de Topoloveni: Este unul dintre produsele care fac cinste României

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, că magiunul de Topoloveni este unul dintre produsele care "fac cinste României".

"Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră, în An Centenar, pentru a sărbători împreună un produs tradiţional românesc, (...) produs cu indicaţie europeană protejată, cunoscut foarte bine. Aş putea spune că este unul din produsele care fac cinste României şi care face să se vorbească despre România", a declarat Dăncilă în timpul unei vizite la fabrica de magiun Topoloveni din judeţul Argeş, informează agerpres.ro Totodată, premierul a felicitat-o pe Bibiana Stanciulov, care conduce fabrica, pentru munca depusă şi pentru că face acest produs cunoscut."Vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră, pentru că ştiu că (....) rezultatele obţinute sunt în urma unei munci depuse, a unei munci susţinute. (...) Aţi reuşit să depăşiţi fiecare obstacol şi să ajungeţi la acest rezultat. Consider că este foarte important, consider că exemplul dumneavoastră trebuie luat şi de alţii în România, pentru că, de fapt, aceasta este diversitatea în marea unitate europeană", a mai afirmat Dăncilă.Şefa Executivului a fost primită cu pâine, sare şi flori la sosirea la fabrica de magiun Topoloveni, fiind întâmpinată de conducerea fabricii, de autorităţi locale şi de senatorul Şerban Valeca.Totodată, Bibiana Stanciulov i-a mulţumit Vioricăi Dăncilă pentru vizită."Doamna premier, sunteţi primul premier în funcţie care onorează această fabrică (...) Este o fabrică în care se realizează diamantul industriei alimentare româneşti, deoarece magiunul de prune Topoloveni, ai cărui ani de existenţă sunt doar 104, în acest An al Centenarului, s-a îmbogăţit (...) cu încă vreo 30 de alte produse - toate fără zahăr adăugat, fără urmă de conservanţi - înregistrate atât internaţional, cât şi la OSIM, pentru calitatea pe care o au", a spus ea.La finalul vizitei, premierul a gustat câteva dintre produsele fabricii Topoloveni şi a semnat în cartea de onoare.