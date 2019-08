Dăncilă înființează o echipă pentru lupta împotriva traficului de persoane

Premierul Viorica Dăncilă vrea să înfiinţeze "o echipă care să se axeze pe lupta împotriva traficului de persoane", din care să facă parte, alături de membri PSD, oameni din societatea civilă, personalităţi, potrivit Agerpres.

"Am luat măsuri imediate. Acele măsuri nu rezolvă însă situaţia. Am luat măsuri legislative, am declarat război împotriva criminalităţii. Şi, atât timp cât voi fi prim-ministru, voi face tot ceea ce este posibil ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Am vorbit cu ministrul Afacerilor Interne: vom face o analiză în fiecare judeţ, cei care au greşit vor plăti. Dar, dincolo de plata lor, trebuie să vedem ce facem ca asemenea situaţii să nu mai fie în România. Vreau să înfiinţez o echipă în care să ne axăm pe lupta împotriva traficului de persoane. Alături de noi vor fi membri PSD, personalităţi, oameni din societatea civilă. Am vorbit cu Nadia Comăneci, am vorbit cu "micuţa Picasso" (pictoriţa Alexandra Nechita - n.r.), astfel încât toate femeile să se implice în acest proiect", a susţinut Dăncilă, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, care are loc la Mamaia.

Potrivit premierului, "rezultatele nu vor întârzia să apară". "Şi vom reuşi să stopăm aceste lucruri care efectiv zguduie întreaga societate românească. În acelaşi timp, i-am rugat pe toţi liderii politici, pe toţi cei care candidează, să nu folosească tragediile oamenilor în campania electorală. Nu este corect, nu este normal. Nu este normal ca o persoană să spună: 'dacă eram eu preşedinte, nu se întâmpla acest lucru'. Nu este normal să avem astfel de abordări", a arătat liderul PSD.