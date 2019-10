Dăncilă le mulțumește miniștrilor după picarea Guvernului: 'Am avut una dintre cele mai eficiente guvernări'. Ce apel face către Iohannis și Orban

Premierul Viorica Dăncilă le-a mulțumit miniștrilor, în prima ședința de Guvern după ce moțiunea de cenzură a trecut de Parlament, pentru activitate, precizând că „am avut una dintre cele mai eficiente guvernări”.

„Le mulțumesc miniștrilor pentru punerea în aplicare a programului de guvernare, pentru toată munca care am depus-o pentru buna guvernare a țării. Indiferent de minciunile și propaganda partidelor de dreapta, am avut o guvernare cu rezultate bune pentru români, una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani. Faceți parte dintr-un guvern care a generat o creștere economică solidă și sustenabilă, care a mărit veniturile oamenilor. Avem curajul să ne uităm în ochii românilor pentru că nu am luat nicio măsură împotriva lor. Ne-am respectat promisiunea de a aduce mai mulți bani în buzunarele românilor și de a face ca o bună parte din creșterea economică excepțională înregistrată de România să fie simțită de către toți cetățenii. Am crescut salariile și pensiile și am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am crescut punctul de pensie, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari și am adus echitatea în sistemul de pensii prin introducerea principiului - la muncă egală, pensii egale”, a spus Dăncilă, în debutul ședinței de guvern.

Premierul a făcut un apel către liderul PNL Ludovic Orban și către Klaus Iohannis să-și asume public că pensiile și salariile vor fi plătite la timp și majorate conform legislației în vigoare.

„Românii merită venituri decente și corecte după o viață de muncă”, a mai spus Dăncilă.

Totodată, premierul Dăncilă și-a exprimat speranța că viitorul guvern va continua măsurile Guvernului PSD.

„Să ia din realizările bune și să vină cu un program de guvernare care să aibă ca și prioritate cetățenii și România, așa cum am făcut noi”, și-a încheiat Dăncilă discursul.