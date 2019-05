Dăncilă: Netanyahu mi-a spus că primul eveniment după formarea guvernului israelian va fi ședința comună

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că ședința comună a guvernelor României și Israelului va avea loc „în viitorul apropiat” și că premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a spus că reuniunea ar urma să fie primul eveniment comun după formarea guvernului din Israel.

„Am avut o discutie telefonica cu dl Netanyahu, l-am felicitat pentru rezultatul alegerilor, am vorbit despre sedinta comuna. Se va realiza, ne va sprijini si dl ambasador (David Saranga, ambasadorul israelian la București - n.red.) si este o sedinta in care se intalnesc prietenii. Urmeaza sa stabilim in curand data. In viitorul apropiat, dupa formaraea Guvernului. Dl premier a spus că dupa formarea guvernului va fi primul eveniment pe care il vom avea impreuna”, a declarat Dancila.

Guvernul de la București încearcă să organizeze de un an de zile o ședință comună de guvern cu Israel, însă partea israeliană a amânat în mai multe rânduri reuniunea, în august și noiembrie anul trecut.