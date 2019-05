Dăncilă pune presiune pe Iohannis: 'Președintele să ne dea motivarea respingerii. Vreau să văd dacă sunt motive de legalitate'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că așteaptă motivarea președintelui Iohannis după ce propunerile de miniștri au fost respinse.

„Așteptăm motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am făcut o referire la o persoană anume. Am observat că în societatea românească apar aceste manifestări de ură, dezbinare, jigniri. Am făcut o referire la modul general, nu la o anumită persoană. Președintele trebuie să ne dea motivarea respingerii, pentru că oportunitatea unor miniștri revine primului ministru. Prim ministrul răspunde pentru buna funcționare a Guvernului. Eu vreau să văd dacă sunt motive de legalitate, nu de oportunitate sau de pregătirea sau de lipsa de pregătire a cuiva”, a spus Dăncilă.