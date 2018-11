Dăncilă: Trebuie să avem în vedere impulsionarea relaţiilor bilaterale, economice şi comerciale dintre România şi R. Moldova

Relaţiile bilaterale, economice şi comerciale dintre România şi Republica Moldova trebuie impulsionate, a afirmat joi prim-ministrul Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei comune a Guvernelor celor două ţări.

"Îmi face o plăcere deosebită să găzduim astăzi, la Bucureşti, o nouă şedinţă comună a Guvernului României şi Republicii Moldova (...) Consider că această întâlnire este deosebit de importantă, mai ales că se desfăşoară în An Centenar, an în care România sărbătoreşte 100 de ani de la Marea Unire. (...) În acest an deosebit de important, trebuie să avem în vedere impulsionarea relaţiilor bilaterale, economice şi comerciale dintre cele două ţări", a declarat Dăncilă, potrivit agerpres.ro Potrivit şefei Executivului român, la şedinţa comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova vor fi abordate "puncte concrete de impulsionare a cooperării între cele două ţări"."Sper ca la sfârşitul acestei întâlniri să vorbim despre lucrurile pe care le-am realizat, despre lucrurile pe care le-am decis şi (...) proiectele pe care le avem să fie accelerate şi puse în practică cât mai curând", a mai afirmat Dăncilă.