Daniel Breaz: România a avut şi are politici coerente în privinţa combaterii ideologiilor care promovează antisemitismul

România a avut şi are politici coerente în privinţa combaterii ideologiilor care promovează antisemitismul, a declarat miercuri ministrul Culturii, Daniel Breaz, potrivit Agerpres.

Ministrul Daniel Breaz a participat la deschiderea conferinţei internaţionale cu titlul "Viitorul memoriei: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România", al doilea eveniment din mandatul Preşedinţiei române la Consiliul UE care abordează tema combaterii antisemitismului, xenofobiei şi tuturor formelor de intoleranţă.



"Mă simt deosebit de onorat să particip la acest eveniment care, pe de-o parte, evocă una dintre cele mai sensibile şi spinoase probleme ce se manifestă azi în Europa şi nu numai, cea a resurgenţei antisemitismului, dar, pe de altă parte, ne oferă nouă, celor care suntem implicaţi în domeniul cultural şi educativ, posibilitatea ca, prin mijloacele noastre, să atragem atenţia asupra pericolelor ameninţărilor izvorâte din această atitudine şi să contracarăm acest rău", a spus Daniel Breaz.



Potrivit acestuia, punctul culminant al politicii antisemite a fost atins în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial prin Holocaustul evreilor europeni, care trăiau fie în Germania sau ţările aliate cu ea, fie în ţările ocupate de nazişti.



"Cele 6 milioane de victime ale Holocaustului indică fără drept de apel ce rezultate aduce discursul bazat pe ură. Aşa cum am amintit, politica de discriminare a fost aplicată în numeroase state europene şi, din păcate, acest lucru s-a întâmplat şi în România, aproximativ 200 de evrei găsindu-şi moartea în ghetourile şi lagărele din Transnistria. Aceste evenimente tragice nu trebuie date uitării. (...) Astăzi Europa este încă bântuită de ideologii asemănătoare celor din anii '30 ai secolului trecut, al căror produs final a fost Holocaustul. Aceste idei trebuie să ne călăuzească în atitudinea noastră faţă de ideologiile nocive, faţă de cei care încearcă să nege adevărurile istoriei printre care şi Holocaustul. România a avut şi are o politică coerentă în combaterea acestor concepţii, ea şi-a îndeplinit cu succes rolul de preşedinte al Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului, unde, la cererea celorlalte state membre, a elaborat definiţia de lucru a antisemitismului preluată din ce în ce mai mult şi de alte state, iar în calitatea ei de deţinătoare a Preşedinţiei rotative la Consiliul UE a iniţiat recent la Bruxelles o conferinţă legată de combaterea antisemitismului", a spus Breaz.

Ministrul a adăugat că iniţiativa dezbătută în cadrul conferinţei se concentrează asupra importanţei educaţiei şi culturii ca "instrumente pentru combaterea antisemitismului şi negaţionismului", vizând ''deschiderea, în perspectivă, a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România, un proiect generos, dar nu lipsit de dificultăţi".



"Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a sprijinit în permanenţă organizarea unor evenimente şi manifestări care, prin tematica lor, servesc nemijlocit combaterii antisemitismului, negaţionismului şi ilustrează convieţuirea în condiţii bune a populaţiei româneşti şi a diferitelor etnii pe teritoriul ţării noastre, precum şi contribuţia acestora, părţi componente ale civilizaţiei şi culturii româneşti, în dezvoltarea României", a precizat Breaz.



La rândul său, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, a salutat organizarea unui astfel de eveniment.



"Am convingerea că această manifestare la care participăm este un moment în construcţia păcii, aşa cum avea marele diplomat român Nicolae Titulescu viziunea conceptului de pace, (...) să edificăm o lume a păcii. Cred că această manifestare de astăzi se înscrie într-un astfel de demers. (...) Pentru noi, evenimentul de astăzi este cu totul deosebit. Eu aş spune că se înscrie pe linia a două mari valori ale iudaismului, larg îmbrăţişate de lumea largă, memoria şi recunoştinţa. (...) Trebuie să avem o memorie a trecutului, dar trebuie să avem în vedere ca memoria să fie prezentă în viaţa noastră în permanenţă şi, în acelaşi timp, să ne gândim cum o ducem mai departe. Deci, aici este vorba, concret, de memoria Holocaustului, dar, foarte important pentru noi, memoria evreilor care au trăit de-a lungul secolelor sau, după unii autori mai documentaţi decât mine, de-a lungul mileniilor", a menţionat Vainer.