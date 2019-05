Daniel Funeriu, despre referendumul lui Iohannis: Adevărata întrebare la care trebuie să răspundă românii

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei în Guvernul Boc, afirmă că referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis, deşi nu are un efect juridic, reprezintă un simbol politic important. Astfel, adevărata întrebare la care românii trebuie să răspundă este dacă vor sau nu corupţie.

"Mulți spun că: nu merg la referendum pentru că e inutil (e nevoie de modificare a Constituției), că întrebările așa și pe dincolo, că unii susținători au boicotat celălalt referendum, etc. Oameni buni: politica operează esențialmente cu simboluri. Dincolo de tehnicalități, întrebarea la care ești chemat să răspunzi drag român, este "vrei să arăți lumii că românii nu vor corupție?". Your call, eu știu ce voi vota! Așa că mergeți la referendum, trust me!", scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

Cele două întrebări ale referendumului din 26 mai care vor fi incluse pe buletinul de vot sunt: 1. „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?” 2. „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”.