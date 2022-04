Unul dintre cei mai controversați miniștri pe care Educația din România i-a avut sare în apărarea fugarei Elena Udrea: 'Moraliştii salută decizia justiției'

Daniel Funeriu, probabil cel mai controversat personaj care a ocupat postul de ministru al Educației, își dă cu părerea în cazul fugarei Elena Udrea. Funeriu, celebru pentru greșelile frecvente de exprimare orală și în scris, se declară dezgustat de foştii apropiaţi ai Elenei Udrea, mulţi dintre ei chiar foşti colegi cu el și cu condamnata la închisoare pentru corupție în PMP, care acum "salută decizia justiţiei", după ce cu ani în urmă "se gudurau la propriu pe lângă ea pentru funcţii".

“Ce spectacol: toți cei care se gudurau la propriu pe lângă Elena Udrea pentru funcții sunt, acum, moraliştii care -cu morga serioasă- „salută decizia justiției”.

Eu, şi mulți alții, nici nu ne-am gudurat şi nici nu am înjurat. Am tratat relația la fel cum am tratat-o cu alți colegi de guvern şi partid. Ca de fiecare dată când cineva e condamnat sar toți nebăgații în seamă cu „vina prin asociere”, „reductio ad udream”, jocul politic preferat al celor care n-au nimic a spune.

În 2014 eu şi Papahagi am fost singurii care am contracandidat-o pe bune pe Elena Udrea la şefia PMP. Adrian, considerând că are mai puţine şanse decât mine, s-a retras în favoarea mea.

A fost modul meu de a ieşi definitiv din politică, arătând clar şi fără stridențe de care idei şi oameni mă despart şi ce valori îmbrățişez. Nu îmi e jenă să spun că, dacă aş fi câştigat preşedinția PMP atunci, aş fi candidat (fără şanse, dar pentru a pune pe masă şi idei, nu doar vorbe), la prezidențialele din 2014.

Cam asta e tot.“, a scris Funeriu pe Facebook.

Funeriu a devenit notoriu pentru modul în care subalternii îi suflau răspunsurile la conferințele de presă și s-a umplut de penibil când a explicat că Traian Băsescu nu l-a lovit pe un copil, introducând celebra expresie ”pixelul albastru”.