Daniel Ghiță, DEZLĂNȚUIT la adresa lui Marcel Ciolacu: Ce ați făcut ca să opriți defrișarea pădurilor?

Luptătorul K1 Daniel Ghiță s-a dezlănțuit la adresa conducerii PSD, pe care o acuză că nu face nimic ca să blocheze defrișările ilegale de păduri. Urmările tăierilor ilegale se văd de fiecare dată când natura se dezlănțuie. Inundații, case distruse, alunecări de teren. Pagubele însă le suportă cetățenii, așa că politicienii nu se grăbesc să ia măsuri.

Citește și: NEBUNIA de la granițe NU se oprește: Peste 90.000 persoane au trecut frontierele României în ultimele 24 de ore

"În stare de urgență și alertă, în vreme ce românii stăteau în case, transporturile ilegale de lemne au crescut exponențial. PNL însă a susținut că e vorba de o campanie pe Facebook, însă USR a venit cu date concrete, prezentate de senatorul Mihai Goțiu.

Românii sunt cei care discută, critică, încep cu teoria, măi dacă te postezi cu o Dacia te plătește Dacia Pitești ? Orice postare simplă, o opinie despre ceva ce mă deranjează in țara mea, este direct ceva in spate: gata, dacă nu ești PNL ești PSD!

Românii le știu pe toate! Toate se fac, in teorie , toți discuta și dau sfaturi, dar când vă uitati la țara noastră, cum este fata de Polonia, Ungaria, Bulgaria e jale: suntem de toată rușinea Europei!

Am ajuns o turma de oi, care stam și înghițim orice mizerie.

Se instaurează dictatura in România! O sa vedeți.

Am devenit un popor indolent, care criticăm, jignim pe toată lumea, dăm sfaturi, fără sa fim experti : românul le știe pe toate, terorie, fapte puține!

Stam la TV și pe Facebook și discutam nedreptățile in țara asta, dar când eu am ieșit in strada pentru drepturile omului, pentru păduri, am fost jignit și râdeau toți ! Erau pădurile mele ? Nu suport nedreptatea și nu sunt de acord cu executări politice!

Lupt pentru poporul meu, pentru cei care nu se pot apăra.

Încerc, sa ajut unde pot.

Azi, îl intreb public pe Marcel Ciolacu, Președinte PSD: ce ati făcut cu programul de stopare a exportului de lemn,defrișărilor padurilor? Ce? De este blocat acest proiect? Acest proiect este extrem de important pentru români și copiii noștri.

Este la sertar ? Nu va este Rusine, sa sabotati legea împotriva defrișărilor padurilor in România?

Vă solicit, public, sa îmi răspundeți ce ati făcut cu acest proiect important, impotriva defrisarilor padurilor din România. Un proiect ce tine de siguranța Naționala a României!

Așa cum dau in Gașca PNL, voi da și in PSD, pana faceți ceva împotriva defrișărilor din România! Le sunteți datori copiilor noștri, noua, tuturor! Toate padurile României sunt rase de pe fata pământul! Stam și discutam din 2015, ne uitam la TV, dar nu faceți nimic ?

Va rog, postati public pe toate siturile politicienilor.

STOP Defrișărilor in România

Nihil Sine Deo", scrie Daniel Ghiță pe Facebook.