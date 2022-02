Daniel Ghiță s-a dezlănțuit pe pagina lui Klaus Iohannis: Un politruc! Președintele slugărniciei!

Deputatul PSD Daniel Ghiță s-a dezlănțuit pe pagina președintelui Klaus Iohannis după ce acesta a postat un text în care explica faptul că românii nu trebuie să se teamă de război. Ghiță atenționează că românii din Ucraina nu sunt tratați corect și spune că România e târâtă într-un război care nu îi aparține.

"Ucraina nu este in NATO sau EU! De ce este băgată România in conflict cu Rusia ? Când știm toți cum au tratat românii din Bucovina de Nord? Aroganța unui politruc, Zelenskj și-a bătut joc de noi, de toți românii, și președintele ( cu p mic!) țării , care salva Africa și planeta, în loc să salveze România. Nu îți este rușine? Cel mai incompetent președinte ( p mic !) , care a trădat și dezbinat România! Mergi la golf, schi, lasă-ne cu discursurile mediocre. Nu vezi că românii te urăsc ? Oamenii nu te mai suportă! Te ascunzi în spatele echipei PR. Campanii de imagine, mediocre, pe banii noștri. Ați distrus România si neamul românesc! Așa cum au făcut-o străbunii dvs. Spune-ți ce ați făcut in 6 ani? Președintele slugărniciei si a dezbinării", scrie Daniel Ghiță pe pagina lui Klaus Iohannis.

