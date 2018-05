Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT, reacționează la decizia lui Tudorel Toader de a nu-l mai propune pentru un nou mandat: 'Sunt curios care au fost criteriile'

Actualul şef DIICOT, Daniel Horodniceanu, care nu a mai fost propus de către Tudorel Toader pentru încă un mandat la conducerea structurii, a declarat, pentru MEDIAFAX, că este curios care a fost criteriile care au stat la baza deciziei ministrului Justiţiei.

"Nu am nicio idee ce l-a avantajat. Cu siguranţă, domnul ministru va prezenta care au fost criteriile care au stat la baza alegerii domniei sale şi sunt şi eu foarte curios, şi exprim şi curiozitatea colegilor mei care mă întreabă şi eu nu ştiu ce să le răspund în momentul ăsta, ce am făcut rău la DIICOT pentru că e foarte important să ştiu şi eu şi să ştie şi ceilalţi care vor avea vocaţie să fie procurori şefi o anumită perioadă de timp, să vadă ce nu ar trebui făcut sau ce ar trebui făcut. Ministrul Justiţiei nu mi-a reproşat niciodată nimic, dimpotrivă, am avut o relaţie principială bună, profesional corectă. E o procedură care a fost făcută şi la numirea mea, eu sunt magistrat şi respect legislaţia. Ce trebuie să fac eu, să înţeleg ce a stat la baza alegerii domniei sale. Sunt multe lucruri de reproşat, nu e nimeni niciodată perfect. (...) Nu am vorbit cu domnul ministru deloc. Tot ce am aflat a fost de pe site-ul ministerului Justiţiei", a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Daniel Horodniceanu.

Întrebat ce va face pe viitor, actualul şef al DIICOT a răspuns: "Îmi termin mandatul pe 19, îmi termin treaba, am o delegare deja dată de procurorul general pentru câteva săptămâni, nu ştiu dacă va intra în vigoare, nu va intra în vigoare, urmează să vedem".

Felix Bănilă a fost propus, de către ministrul Justiției, Tudorel Toader, noul procuror-șef al DIICOT. Acesta a concurat, pentru ocuparea acestei funcții, cu actualul șef al structurii de parchet, Daniel Horodniceanu, al cărui mandat se va încheia în 19 mai.

"În urma desfășurării procedurii de selecție a procurorilor, în vederea efectuării propunerii de numire în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care a avut loc în data de 11 mai 2018, la sediul Ministerului Justiției, vă aducem la cunoștință faptul că, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a transmis Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a domnului Oliver-Felix BĂNILĂ, în vederea obținerii avizului consultativ", se arată într-un anunţ postat, luni, pe site-ul ministerului Justiţiei.

Ulterior, propunerea va fi înaintată președintelui Klaus Iohannis.

