Promenada Operei înseamnă continuitate, iar faptul că am ajuns la a XIII-a ediţie e mare lucru în România, să încerci să ai această constanţă, a spus, sâmbătă, directorul general al Operei Naţionale Bucureşti, Daniel Jinga.

"Cultura trebuie să reprezinte elementul de continuitate, de stabilitate, de normalitate şi de dialog în orice ţară, nu numai în România. De aceea mă bucur să văd prezenţa unui public atât de numeros în seara asta, mă bucur să constat că vremea va fi foarte frumoasă, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi fost alături de noi, degeaba făceam noi orice efort. Sper să fie o seară extraordinară în care muzica să fie cea care contează. Deci, a XIII-a ediţie a Promenadei Operei nu înseamnă nimic special, înseamnă ceea ce a fost şi ceea ce sperăm că va fi şi pe viitor la Opera Naţională Bucureşti", a declarat Daniel Jinga pentru AGERPRES.

El a precizat că Promenada Operei înseamnă pentru public "începutul unei noi stagiuni, înseamnă revenirea în Bucureşti din concedii, revenirea la şcoală, revenirea la serviciu, înseamnă venirea la Operă, atunci când timpul le permite, înseamnă reîntâlnirea lor cu artiştii Operei Naţionale şi cu operele lor preferate".

"Vom asculta arii de operă, vom vedea momente de balet, momente de coruri celebre din opere, vom asculta, aşa cum spun eu, high light-uri din întregul repertoriu de operă pe care noi îl avem şi îl prezentăm publicului în această stagiune", a spus Daniel Jinga despre programul serii.

Potrivit regizorului spectacolului Gala Promenada Operei, Alexandru Nagy, peste 300 de artişti vor prezenta un spectacol deosebit, cu cele mai frumoase şi cele mai cunoscute bucăţi muzicale din universul operei.

"Gala Promenada Operei de anul acesta aduce pe scena esplanadei din faţa clădirii Operei Naţionale peste 300 de artişti, solişti, cor, balet, orchestră şi, sigur, personal tehnic fără de care nimic din eforturile acestea gigantice nu se poate realiza, un spectacol deosebit, cu cele mai frumoase şi cele mai cunoscute bucăţi muzicale din universul operei", a declarat, pentru AGERPRES, Alexandru Nagy.

El a amintit că seara va conţine şi un spectacol de videomapping pe clădirea Operei Naţionale.

"Facem şi videomapping pe clădire. În ultimii ani am început să facem şi zona aceasta de experiment în care să animăm puţin, să dăm puţină viaţă clădirii, fiindcă avem totuşi o clădire de patrimoniu atât de frumoasă şi prin acest eveniment noi ne expunem publicului nostru sau nu, pentru că de multe ori la Promenada vin oameni pentru prima dată la Operă şi asta este bucuria noastră cea mai mare, dacă putem să-i cucerim prin acest eveniment ca ulterior ei să ne calce pragul clădirii", a adăugat Alexandru Nagy.

Promenada Operei e un eveniment open, din punct de vedere muzical - cel mai impresionant prin desfăşurarea lui de forţe, a afirmat Nagy.

"An de an am obişnuit publicul să vină aici, ei sunt într-un număr foarte mare, vin din timp, îşi ocupă scaunele, vin cu păturică, cu scăunel de pescuit, cu şezlonguri, deci lumea de 13 ani este obişnuită să deschidă stagiunea aici, în aer liber. Public de toate vârstele, de la 9 ani la 90 de ani, vine aici să se bucure împreună cu familia. Şi ne bucurăm şi noi, cu toţii, chiar dacă este un spectacol puţin mai neobişnuit, pentru că noi suntem obişnuiţi să cântăm fără lavalieră, fără amplificare şi facem un efort să ne concentrăm, să ne iasă. Nu suntem foarte mulţumiţi, niciodată nu suntem mulţumiţi de sonoritate şi sonorizarea întotdeauna ne dă de furcă, dar noi suntem rezilienţi în eforturile noastre şi încercăm să dăm tot ce avem mai bun. Toţi artiştii Operei Naţionale şi tehnicienii sunt trup şi suflet pentru această întâlnire cu publicul nostru, această invitaţie, această punte între generaţii care este Promenada Operei", a precizat regizorul.