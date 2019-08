Daniel Pancu, antrenorul Rapidului: Puține echipe din Liga 1 ne-ar fi rezistat

Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a declarat sâmbătă, în urma victoriei înregistrate de echipa sa în fața Concordiei Chiajna, cu scorul de 3-1, că este mândru de jocul formației pregătite de el, potrivit Mediafax.

"La maniera în care am jucat azi, puţine echipe din liga întâi ne-ar fi rezistat. Am dominat din primul minut, până spre final, când jucătorii au acuzat crampe, e normal la momentul acesta. Dar eu spun că echipa asta are un potenţial uriaş şi, peste câţiva ani, unii dintre tinerii de aici vor juca la echipa naţională”, a declarat Daniel Pancu, pentru DigiSport.

Pancu a povestit cum și-a motivat jucătorii pentru partida cu Chiajna: ”Nu accept jucători cărora le tremură picioarele de emoţie, i-am ameninţat că-i schimb imediat”.

În etapa a treia a Ligii 2, Rapid Bucureşti se va înfrunta cu Turris Turnu Măgurele.