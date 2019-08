Dan Alexa: Nu a fost o victorie meritată pentru Gaz Metan Mediaș

Antrenorul Astrei Giurgiu, Dan Alexa (39 de ani), a vorbit, sâmbătă, despre partida dintre Gaz Metan Mediaș și Astra, din a cincea etapă a Ligii 1, partidă pierdută de echipa sa, cu scorul de 1-0, scrie Mediafax.

Dan Alexa a vorbit, pentru DigiSport, despre faptul că nu a fost o victorie meritată pentru Gaz Metan și a contestat decizia arbitrului de pe final de meci când nu a acordat penalty la faultul comis asupra lui Valentin Gheorghe: ”Nu a fost o victorie meritată pentru Mediaș. Am pus presiune pe cei de la Mediaș. Am avut penalty, clar, pe final de meci. Am pierdut un meci pe care nu meritam să-l pierdem”.

Tehnicianul Astrei a vorbit și despre accidentarea lui Denis Alibec: ”Ne-a lipsit, pe final, Alibec. A ieșit plângând. Sper să nu fie nimic grav. E prea devreme să știm diagnosticul. A avut dureri mari”.

Preparatorul fizic, Ionuț Stănescu, aflat la cârma echipei Gaz Metan Mediaș, în lipsa lui Edi Iordănescu, a vorbit și el, pentru DigiSport, despre partida dintre Gaz Metan și Astra: ”Suntem mulțumiți. Suntem printre echipele din fruntea clasamentului. Am reușit să marcăm în fiecare meci. Băieții au dat dovadă de caracter. Și-au dorit nespus victoria aceasta”.

Legat de controversa penalty-ului neacordat lui Valentin Gheorghe, Stănescu a spus: ”Nu pot să comentez deciziile arbitrilor. Este posibil să fi fost penalty la Valentin Gheorghe”.