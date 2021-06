Daniel Pancu este tranșant: 'Va fi foarte greu să ne mai calificăm într-o grupă de competiţie europeană şi foarte greu la un turneu final'

Daniel Pancu a afirmat joi că naţionala de fotbal a României ar fi putut fi prezentă, cu puţină şansă, la Campionatul European din acest an.

"Suntem într-un moment dificil cu nivelul fotbalului din România, atât la echipa naţională, cât şi la echipele de club. Va fi foarte greu să ne mai calificăm într-o grupă de competiţie europeană şi foarte greu la un turneu final de Campionat Mondial. Deşi cred că la acest EURO, cu puţină şansă, am fi putut să fim prezenţi", a declarat Pancu, scrie agerpres.ro.

El s-a arătat un susţinător al naţionalei Turciei, având în vedere faptul că a evoluat mai multe sezoane în prima ligă turcă: "Mâine voi ţine cu Turcia, pentru că este a doua mea casă. Cred că este una dintre echipele care va fi capabilă de o surpriză. Şi au jucători la echipe importante din Europa, spre deosebire de anii precedenţi, când aveau jucători din campionatul intern. Cred că au şapte sau opt titulari din campionate puternice. Favorita mea la acest turneu este Anglia, dar sunt multe echipe capabile să câştige acestea EURO. Oricum prea multe surpriză nu cred că vor apărea, tot o echipă care a mai câştigat EURO va câştiga şi de data asta".

Foştii fotbalişti Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, Daniel Pancu, Gheorghe Craioveanu, scrimera Ana-Maria Popescu (Brânză), luptătorul Cătălin Moroşanu, fostul baschetbalist Virgil Stănescu şi fostul boxer Mihai Leu au participat joi seara la lansarea revistei Super EURO, dedicată turneului final şi la deschiderea agenţiei Superbet Premium Store, agenţie VIP de pariuri sportive.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).