Daniel Radcliffe revine pe Broadway în spectacolul de teatru „The Lifespan of a Fact”

Actorul Daniel Radcliffe, cunoscut din filmele francizei „Harry Potter”, revine pe Broadway în spectacolul de teatru „The Lifespan of a Fact”, potrivit Variety, scrie news.ro.

Spectacolul, care va avea premiera mondială pe 20 septembrie, are la bază o piesă ce urmăreşte controversa creată în jurul unui eseu al lui John D’Agata despre sinuciderea unui adolescent din Las Vegas.

Iniţial propusă celor de la Harper’s, care au retras-o din tipar din cauza unor probleme privind verificarea faptelor, D’Agata şi Jim Fingal, cel care a făcut verificările, au prezentat piesa revistei The Believer.

Cei doi au scris apoi cartea „The Lifespan of a Fact” (2012) în care se întreabă dacă faptele pot fi inventate ori schimbate într-un eseu.

Spectacolul va avea reprezentaţii în perioada 20 septembrie - 18 octombrie, la Studio 54.

Radcliffe îl va juca pe Fingal, Bobby Cannavale va interpreta rolul lui D’Agata, iar Cherry Jones va juca rolul şefei lui Fingal.

Citește și: Andy Spade: Kate suferea de depresie de cinci ani şi anxietate de mulţi ani şi căuta să se trateze. Sinuciderea ei a fost un șoc

Cunoscut pentru rolurile sale din filme, Radcliffe a jucat frecvent în spectacole de teatru. Între acestea, „The Cripple of Inishmaan”, „How to Succeed in Business Without Really Trying” şi „Equus”, controversat pentru că a jucat nud. Cel mai recent, în 2016, a fost cap de afiş al spectacolului „Privacy”, la Public Theatre.

Cannavale, care a primit un Emmy pentru rolul din serialul „Broadwalk Empire” şi este cunoscut şi pentru rolul din „Vinyl”, a mai jucat în spectacole de teatru precum „Mauritius” şi „The Motherf*cker With The Hat”.

Citește și: Cel mai sănătos înlocuitor al cafelei. Un remediu pentru zeci de afecțiuni

Jones a apărut în „24”, câştigând un Emmy pentru interpretarea rolului preşedintei Statelor Unite. Ea a mai fost recompensată cu premii Tony pentru „The Heiress” şi „Doubt”.

Spectacolul de teatru va fi regizat de Leigh Silverman, pe baza unui scenariu scris de Jeremy Kareken, David Murrell şi Gordon Farrell.