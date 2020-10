Daniel Zamfir: Îi fac plângere penală lui Florin Cîțu, pentru abuz în serviciu în formă agravantă

Președintele Comisiei Economice a Senatului, senatorul Daniel Zamfir (afiliat PSD), și-a anunțat marți colegii, după ce ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, nu a participat la o audiere online, că îi va face demnitarului plângere penală.

„Acest scuipat pe care primim de la dl Cîțu nu trebuie sa ramana asa. Ramanem din nou cu ochii in soare. Asa ceva n-am mai pomenit in doua mandate de parlamentar, ca un ministru sa nu vina in fata comisiilor parlamentare.

Ii fac plangere penala pentru abuz in serviciu. Legea raspunderii ministeriale obliga ministrii sa informeze Parlamentul. Sa nu vina un ministru de 11 luni la audiere mi se pare un flagrant abuz in serviciu pe care eu ca senator nu vreau sa-l tolerez. Este inacceptabil si nu putem lasa lucrurile asa, ca nu vine si nu avem ce sa-i facem. Ba da, avem ce sa facem, sa stabileasca institutiile abilitate, un judecator, daca dl Citu incalca sau nu legea raspunderii ministeriale. Altfel, niciun ministru nu o sa mai vina audieri, si noi cum ne exercitam controlul daca nu putem discuta cu un ministru? E sau nu abuz in serviciu? De ce sa mai vina vreodata un ministru in viitorul Parlament daca a vazut ca se poate, ca exista precedent?

Este abuz in serviciu intr-o forma agravanta. Este a 6-a oara cand il invitam. Am trimis din timp toate solicitarile. I-am spus si ce vrem sa-l intrebam.

Fac plangere penala impotriva ministrului Cîțu pentru abuz în serviciu să punem capăt acestui precedent periculos în România”, și-a informat Daniel Zamfir colegii din Comisia Economică a Senatului.

Pe agenda comisiei senatoriale a figurat următorul program:

„Având în vedere situația dificilă din punct de vedere economic și sanitar pe care România o traversează, dificultățile cu care mediul de afaceri se confruntă ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia COVID- 19, precum și nevoia urgentă de implementare a unor măsuri ferme care să permită îmbunătățirea rezultatelor înregistrate la nivel macroeconomic, a fost invitat la şedinţa Comisiei economice, industrii şi servicii ce se va desfășura online, ministrul finantelor publice, domnul Florin Citu.

Principalele teme ale sedintei:

- Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

- Situația actualizată a datoriei guvernamentale (la nivelul lunii august).

- Deficitul bugetului general consolidat.

- Programul de convergență actualizat privind reducerea deficitului public la 3% în vederea ieșirii din procedura de deficit excesiv.

- Situația împrumuturilor.

- Situația veniturilor bugetare și estimările pentru restul anului.

- Situația cheltuielilor bugetare, situația cheltuielilor generate de criza de coronavirus

-Strategia fiscal-bugetară 2020-2022 actualizată, având în vedere nerespectarea indicatorilor estimați de deficit pentru anul 2020, precum și depășirea nivelului plafoanelor stabilite, cu indicarea noilor măsuri de politică fiscal-bugetară, care să permită respectarea Tratatului Fiscal al Uniunii Europene dar și implementarea programului de guvernare”.