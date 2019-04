Daniel Zamfir îl AMENINȚĂ pe Ludovic Orban că-i va dezvălui scheleții din dulap: Cât de JALNIC ești, Ludovice!

Senatorul Daniel Zamfir susține că auzindu-l pe Ludovic Orban cum se plânge de faptul că familia lui a suferit de pe urma comunismului este un ”scuipat” pe obrazul adevăraților disidenți. Zamfir arată că tatăl și unchiul lui Orban nu doar că n-au suferit de pe urma regimului comunist, dar chiar au fost parte în aparatul de opresiune.

Citește și: Rareș Bogdan și Ludovic Orban admit DEZASTRUL din partid: au identificat adevăratul adversar/SURSE - UPDATE

”CAT DE JALNIC POTI FI, LUDOVICE...

Am auzit de la un vicepreședinte al PNL că familia d-lui Orban a suferit de pe urma regimului comunist. Nu știu dacă o face din necunoaștere, din slugărnicie sau mai degrabă așa le-a spus Orban . Eu sunt de principiu că nu trebuie sa răspunda copiii pentru faptele părinților, dar asta e prea mult. La Brașov, ludovicul are multi scheleți in dulapul familiei sale. Repet, nu e vina lui că e baiatul lu' tata sau nepotul unchiului. Dar sa auzim că au fost disidenti, e un nou scuipat pe obrazul celor care chiar au suferit de pe urma comunismului.

Apropo, Ludovice, ca președinte al PNL, partid istoric ANTI-COMUNIST,ai avut curajul sa te întâlnesti la Brașov cu dl Octav Bjoza, președintele AFDPR sau cu Marius Boariu, presedintele Asociației 15 Noiembrie? Așa doar, sa le spui și lor cum a suferit familia ta de pe urma comunismului”, scrie Daniel Zamfir.