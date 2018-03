Daniel Zamfir provoacă CUTREMUR: lovitură DEVASTATOARE pentru oficialii din BNR

Senatorul PNL, Daniel Zamfir, lansează o adevărată bombă pentru oficialii din cadrul Băncii Naționale a României. Zamfir a depus un proiect de lege prin care membrii Consiliului de administrație al BNR și personalul acesteia să răspundă penal sau civil, dacă nu își exercită corect atribuțiile de supraveghere prudențială.

Citește și: Marian Vanghelie, prima reacție, după o VICTORIE mare împotriva DNA: profeție NEAGRĂ pentru procurori

Prin acest proiect de lege, Daniel Zamfir propune eliminarea alineatelor 3 și 4 din cadrul Articolului 25, din Legea de organizare a Băncii Naționale. Iată cele două articole propuse spre eliminare de către Daniel Zamfir:

”(3) Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere prudenţială, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere prudenţială.

(4) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (3) se suportă de Banca Naţională a României”.

Daniel Zamfir își motivează această propunere și arată că menținerea acestor prevederi conduce la o lipsă de asumare a responsabilității de către șefii din BNR.

”Practic, prin menținerea acestor preveri în Legea privind Statutul Băncii Naționale putem vorbi despre o lipsă de asumare a responsabilității factorilor decizionali din cadrul BNR, în condițiile în care aceștia nu răspund în fața legii pentru decizii de importanță majoră asupra societății și economiei românești”, spune inițiatorul proiectului.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, explica ce înseamnă supravegherea prudențială, iar în limbaj comun aceasta ar însemna supravegherea băncilor, în relația pe care o au cu clienții.

“Potrivit cadrului legal in vigoare, BNR asigura supravegherea prudentiala a institutiilor de credit urmarind respectarea cerintelor prudentiale de natura cantitativa (ex.: solvabilitate, lichiditate) si calitativa (ex.: cadrul de administrare a riscului) prevazute de normele adoptate de BNR si de cele ale UE.

In cadrul supravegherii prudentiale, BNR asigura conditiile ca sistemul bancar sa fie sigur si stabil

Supravegherea BNR nu inseamna verificare de conforrmitate, ci este una bazata pe evaluarea riscurilor

Banca Nationala a Romaniei nu este abilitata prin lege

– Sa intervina in relatiile contractuale dintre clienti si institutiile de credit- si aexplicat in cadrul conferintei de presa – nu vedem fiecare contract in parte – sunt cam 2 mil de contracte cu 100 de clauze. Contractele de credit sunt angajamente private, expresie a libertatii contractuale, susceptibile de negociere si modificare numai cu acordul partilor contractante.

– Sa se ocupe de aspecte legate de protejarea consumatorilor de servicii financiare, inclusiv problema clauzelor abuzive, acestea incadrandu-se in sfera de activitate a autoritatii nationale desemnate in acest scop

Potrivit Statutului BNR

– BNR nu poate face publice decat date agregate la nivelul intregului sistem bancar

– Personalului cu atributii de supraveghere ii este interzisa participarea in cadrul comisiilor de expertiza, precum si la orice alte actiuni de verificare care excedeaza atributiile ssi competentele conferite acestuia prin lege.”