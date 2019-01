Daniel Zamfir vede o înțelegere tacită între guvernatorul BNR și președintele Consiliului Concurenței de sfidare a Parlamentului

Preşedintele Comisiei economice, senatorul Daniel Zamfir, consideră că între guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, există "o înţelegere clară" să nu se prezinte la audieri în Parlament la invitaţia comisiilor de resort, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Metodă inedită de a face rost de bani! Cât cere Adrian Mutu pentru 10 secunde

Zamfir a precizat că i-a trimis lui Bogdan Chiriţoiu o invitaţie pentru miercuri, 30 ianuarie, la audiere în Comisia economică a Senatului, dar acesta ar fi invocat, potrivit senatorului ALDE, o agendă încărcată care nu îi permite să vină în Parlament.

De asemenea, Mugur Isărescu a fost invitat marţi pentru audiere în Comisia economică a Senatului, dar nu a răspuns invitaţiei.

"Am primit ieri o adresă de la domnia sa în care ne anunţă că programul nu îi permite să fie în faţa Comisiei. (...) Da, într-adevăr, Consiliul Concurenţei are o prezentare de bilanţ undeva într-o staţiune la Odorheiul Secuiesc. Activităţile se termină marţi, audierea este miercuri. Nu înţeleg de ce nu vine domnul Chiriţoiu, dar veţi vedea şi mâine lucruri extrem de importante. Veţi vedea mâine de ce domnul Chiriţoiu, asemenea domnului Isărescu, nu vine în faţa Comisiei economice. Ceea ce s-a întâmplat în 2008 are o strânsă legătură şi cu Consiliul Concurenţei. Veţi vedea cum Consiliul Concurenţei la presiunea, la rugămintea... habar nu am ce, muşamalizează un raport, îl ţine 5 ani de zile în sertar şi apoi emite o concluzie (...) care vă va surprinde pe toţi. (...) E o înţelegere clară a ambilor (n.r. Bogdan Chiriţoiu şi Mugur Isărescu) să nu se prezinte la Comisie", a spus Daniel Zamfir, marţi, la Senat.

Întrebat dacă apreciază drept oportună o iniţiativă legislativă prin care cei care refuză să se prezinte la audieri în Parlament să fie sancţionaţi, Zamfir a spus: "La nivel personal, cred lucrul acesta. (...) Nu sunt jurist. O să mă consult cu colegii. (...) Când s-a făcut Constituţia s-a mers pe ideea bunei credinţe, a răspunderii persoanelor. Nu şi-au imaginat oamenii de atunci că vor fi instituţii care se vor transforma stat în stat. Veţi vedea că până şi preşedintele Consiliului Concurenţei îşi permite să fie stat în stat. BNR este stat în stat. Kovesi a fost stat în stat. Cred că o astfel de iniţiativă este de luat în seamă. Categoric nu mai putem lăsa lucrurile să evolueze în sensul ăsta. E un sindrom care se va perpetua în societatea românească. Dacă permitem unuia să nu vină astăzi, uite aşa lucrurile vor evolua în sens negativ".

El susţine că "ar putea fi luată în calcul" şi varianta pierderii funcţiei în cazul neprezentării la audieri în Comisiile parlamentare.