Dansul victoriei soldaților ucraineni după cucerirea orașului strategic Lyman (Video viral)

Moralul armatei ucrainene este foarte ridicat după ce au reușit să elibereze complete orașul Lîman, lucru confirmat duminică și de președintele ucrainean Volodimir Zelenki, soldații lui apărând în mai multe clipuri pe rețelele de socializare executând coregrafii în cinstea victoriei.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenskiy, a declarat duminică că orașul cheie Lîman din estul țării, Lyman, a fost "eliberat complet" de forțele rusești, la o zi după ce Moscova a declarat că trupele sale au decis să se retragă din bastionul lor de luni de zile din nordul regiunii Donețk, transmite Reuters.

"Începând cu ora 12.30, Lyman este complet curățat", a declarat Zelenski într-un scurt clip video postat pe canalul său Telegram.

"Când vedeți că trupele ucrainene sunt pe cale să îl încercuiască pe Lîman", a scris jurnalistul ucrainean Oleksiy Sorokin de la Kyiv Independent, care a postat pe Twitter videoclipul, vizionat de peste 1.7 milioane de ori.

When you see that Ukrainian troops are about to encircle Lyman. pic.twitter.com/MPFMeCSiQD

Ukrainian troops enter Lyman, an area Putin desperately claimed to have annexed.



Russian troops were reportedly forced to withdraw from Lyman earlier today.



The difference in morale between the Ukrainian and Russian forces cannot be overstated. pic.twitter.com/WrLsjjMLro