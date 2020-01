Danul Pop: 'Guvernul Orban face dedicații financiare: dinspre PSDul mare, pentru PSDul mic!'

Președintele PER, Danuț Pop, a declarat, duminică, într-un comunicat de presă, că recenta modificare a legii care prevede acordarea subvenţiilor pentru partide este o combinație pur politică, „departe de orice logica juridică ori etica sau bun simț”.

„Beneficiile de orice fel, oferite unor partide care nu au participat in alegeri, doar pentru ca s-au procopsit cu niște parlamentari ori europarlamentari traseisti și trădători, cu scopul de a reduce din subvenția acordată unui partid mai mare, dărâmă orice speranță de schimbare a scenei politice din România. Mergem din rău in mai rău!

Oferiți locuri in BEC și locuri in OSVuri partidelor care au trasesti cu mandate in momentul constituirii organismelor electorale, dați subvenții cui vă convine, stabiliți număr foarte mare de semnături ca sa condiționați intrarea in alegeri, păstrați praguri ca sa nu modificați configurația politica, alegeti primarul intr-un singur tur, decontați cheltuielile de campanie după o schema bine stabilită și lista poate continua! Asta e concurență politică loială?

Deci pluralismul in România se referă la posibilitatea legală ca 3 dobitoci sa își facă un partid, dar niciodată nu va avea șanse reale sa concureze serios împotriva partidelor parlamentare și cu atât mai puțin sa ajungă la putere pentru a schimba ceva! Bucuria vine, deci, doar din ocuparea unui loc in Registrul partidelor politice, devenit, oricum, stufos!”, se arată în comunicatul de presă a lui Dănuț Pop.

Președinrele PER a adăugat că „fix un amendament dedicat lui Ponta ne mai lipsea!”

„Peneliștilor, modificați legea electorală și a finanțării partidelor! Interziceți traseismul politic, eliminați subvențiile de la stat pentru partide, scădeți pragul electoral, dați alegerile pentru primari in doua tururi, reduceți numarul foarte mare de semnături pentru înscrierea in alegeri, condiționați sponsorizările electorale doar de la nivelul circumscripției, transparentizati mecanismul de colectare și numărare a voturilor, arătați ca exista democrație reala in România și nu înțelegeri de culise in funcție de interese vremelnice! Astazi, legile actuale avantajeaza jocurile politice ale tuturor parlamentarilor reprezentand si un argument serios pentru care nimeni de la putere nu vrea sa fie schimbate!”, a conchis Pop.