Dănuț Pop, liderul PER `Să nu ne ferim de cuvinte, recuperarea resurselor este soluția`

Președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop, aduce in discuție termenul de “naționalizare” exclusiv pentru resursele naturale in contextul crizei din energie dar și a crizelor care vor urma, criza alimentelor și criza apei. Ecologistii propun, mai exact răscumpărarea acțiunilor la bursă, o acțiune a statutului cu scopul reintrării in posesia statului a resurselor naturale, pe motiv de siguranță națională și pentru garanția siguranței de mâine pentru români și România.

“Ca om de centru dreapta sunt îngrijorat de actuala criză din energie. România trebuie sa privească la propriul interes ca stat și la cetățenii săi. Să nu ne ferim de cuvinte: astăzi putem vorbi despre “naționalizare”, selectiv, sub o altă formă, focusată exclusiv pe recuperarea prin cumpărare a resurselor naturale. Scumpirea alimentelor va duce intr-un târziu la criza alimentelor, iar criza apei deja este prezenta un unele țări. România este o țară bogată și ar putea sa facă față unor provocări atât de mari! Trebuie ca demnitarii să fie patrioți și sa acționeze inteligent. Și celelalte state și-au răscumpărat acțiunile in domeniile de interes national. Aceasta soluție extremă este deja aplicată in Franța, Polonia, Ungaria și Italia. In Germania este analizată și luată în considerare această practică de răscumpărare la bursă sau chiar expropriere în interesul statului, așa cum rezultă și din Constituția noastră că se poate face. Oricum, organismele europene acţionează dincolo de competenţele lor, iar multe dintre prevederile europene sunt in afara Constituțiilor naționale. Situațiile speciale cer măsuri speciale iar in acest caz, nu mai e loc de întâietatea dreptului european. Românii, întâi! Aceasta este regula! Românii își vor resusele înapoi!

Partidul Ecologist Român a propus clar înființarea unei companii de stat de distribuție si în această formă, prețul la energie s-ar putea reduce până la jumătate! Românii ar fi avantajați!

PER consideră că principalul mijloc de modernizare și de ridicare a nivelului de trai îl constituie efortul propriu- national prin valorificarea potențialului intern.“ a declarat Dănuț Pop, liderul PER.